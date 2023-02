V týdnu jeden pražský celek porazili, o víkendu proti dalšímu ale prohráli. Fotbalisté Benešova museli po středeční výhře nad rezervou Bohemians skousnout další porážku v přípravě. Domácí Admira měla lepší vstup do zápasu a díky dvěma trefám Zahalky rychle vedla. Za větrného počasí a občasného deště měli Pražané více ze hry a hosté se jen sporadicky dostávali do šancí.

„Zaslouženě jsme první poločas prohráli 0:2. Ještě jsme klidně mohli dostat tři góly,“ mínil Jakub Vosáhlo. „V prvním poločase jsme měli víc ze hry, dostali jsme se do šancí a do vedení 2:0. Po obrátce jsme prostřídali, na hřiště šli čtyři dorostenci, takže kvalita opadla,“ řekl kouč Admiry František Peřina.

Tečku za prvním poločasem udělala mela, který připomínala rugbyový mlýn. Po zákroku Vrňáka se do sebe pustili zástupci obou stran a padly i pěsti. Rozhodčí situaci vyřešil šalamounsky, že ukončil úvodní dějství, oběma týmům domluvil. Na jaře by si ale obou smlsla disciplinární komise.

„Paradoxně nás nastartovala do druhé půle, protože pak jsme začali hrát. V mistrovském utkání si tohle musíme pohlídat, protože by klidně dva, nebo tři hráči mohli jít ze hřiště. Trošku zbytečné vyústění od obou stran,“ pronesl Vosáhlo. „Tohle se stát nemůže. S hráči na tom pracujeme, protože se nám něco podobného stává často. Oni mají morálku uvolněnou a dovolí si věci, který v mistrovském utkání nikoliv. Nicméně to je neomlouvá. Co se týká kázně a discipliny, tak je to špatně,“ navázal na něj domácí kouč.

Na startu druhé půle se musel ukázat benešovský gólman Schummer. Po přímém kopu Mráze ho zachránilo břevno. Až pak se dostali hosté dopředu a vynutili si penaltu. Míč si postavil Mareš a zkušeně jí proměnil. Víc už ale Středočeši nestihli a prohráli 1:2. „Mysleli jsme si, že výsledek přijde sám. Ve středu se nám povedlo utkání s Bohemkou (1:0), kdy se nám vydařilo všechno. Teď jsme nevyhráli osobní souboj, všude jsme byli pozdě a od toho se vše vyvíjelo,“ smutnil Vosáhlo. Také kouč Boev svým svěřencům po zápase vyčítal zcela odlišné nastavení v hlavě oproti středečnímu zápasu, důraz i nasazení.

Na druhé straně mohl být jeho protějšek spokojenější. „Výhra vždy potěší, ale pro nás bylo důležitější si vyzkoušet styl na mistrovské utkání. Čas se krátí. Hráli jsme se sestavou, která by nám měla vyhovovat do prvního zápasu jarní části,“ uzavřel Peřina.

Admira Praha – Benešov 2:1 (2:0)

Branky: 16. a 21. Zahalka – 69. Mareš (p).