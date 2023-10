/FOTO, VIDEO/ Začátek sezony se fotbalistům Admiry vůbec nepovedl. Po šesti kolech ČFL A měl jeden z hlavních favoritů soutěže na kontě pouhých šest bodů a krčil se ve druhé polovině tabulky. Parta z Kobylis se ale nastartovala, vyhrála třikrát za sebou a teď o víkendu doma brala bod s Duklou B za remízu 1:1. Tým Františka Peřiny tak za poslední čtyři kola nasbíral 10 bodů z 12 možných!

Fotbalistům Admiry se začalo dařit. V posledních čtyřech zápasech slavili třikrát výhru a jednou remizovali. | Foto: Deník/Michal Káva

"Ulevilo se mně i mužstvu," přiznává kouč party z Kobylis.

"Napravili jsme ztráty, které jsme předtím napáchali a dotáhli se bodově do středu tabulky. Všechny ty tři výhry byly o jeden gól, ale bylo to po výrazně lepších výkonech než v předchozích utkáních," pokračuje Peřina.

Trenér Admiry František Peřina hodnotí víkendový zápas s Duklou B (1:1):

Co se změnilo a zlepšilo? "Pozměnili jsme taktiku, udělali přesuny v sestavě," prozrazuje kouč Admiry.

Po třech výhrách s kvalitními soupeři se očekávalo, že přijde tříbodový úspěch i doma proti rezervě Dukly. I přes řadu šancí domácích se body nakonec dělily. "To mě mrzí. Z posledních čtyř soupeřů to byl ten nejhratelnější, ale neproměnili jsme spoustu šancí. Rozhodnout mohl Radek Šiler, měl zaděláno na hattrick. Nakonec ale musíme s pokorou bod brát. V předchozích zápasech se na naši stranu zase přiklonilo i štěstí. Skvělé je, že máme čtyři zápasy bez porážky," má jasno Peřina.

O tom, že se jeho svěřenci zlepší, vůbec nepochyboval. "Věřím mužstvu. Trénuju ho už šestý rok a vím, co od něj čekat. Udělali jsme nějaké změny, které si na začátku sezony nesedly, ale mužstvo má sílu. Semklo se, zkušení hráči tomu zase dali punc bojovnosti a od zápasu s Přešticemi se zase vrátila ta admirácká DNA. Doufám, že v tomto duchu budeme hrát i ve zbytku sezony," přeje si trenér Admiry.

V příštím kole jedou fotbalisté v černobílých dresech k derby na hřiště Motorletu. Tam je nečeká nic jednoduchého, protože tým z Jinonic je v tabulce předposlední a body potřebuje jako pověstnou sůl.

"Je to vždy vyhecovaný zápas, u nich na hřišti vždy hodně bojovný. Čeká nás hodně vypjaté utkání, Motorlet bude za každou cenu potřebovat body, ale i my po domácí ztrátě chceme urvat body zpátky. Čekám, že to bude veliký boj," dodává František Peřina.