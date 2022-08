TJ SLOVAN VELVARY (skupina B, 7. místo, 45 bodů)

David Vedral, předseda: Vzhledem k tomu, že do naší skupiny byly nalosovány oba velmi silné celky, které sestoupily z druhé ligy, tedy Ústí nad Labem a Žižkov, to bude s naším původním plánem být do třetího místa asi složitější. Nicméně kolem čtvrtého pátého místa bychom se mohli pohybovat, hlavně pak chceme bavit sebe i diváky pěkným fotbalem. Udělali jsme změnu na postu trenéra, kde jinak úspěšného Pavla Janečka vystřídal Zdeněk Hašek. Nebyli jsme s trenérem nespokojeni, ale chtěli jsme to někam posunout. Kádr se také změnil, ale udrželi jsme Láďu Vopata, o něhož měla konkurence velký zájem, ale byl pro nás prioritou. Odešli brankář Jan Šťovíček, který se pere na Dukle o post jedničky, Jaroslav Kafka do Kladna a na odchodu je Jan Pek. Přišli brankáři David Němec z Ústí, Jakub Štefan z Dukly, odsud ještě stoper Lukáš Březina, Daniel Richter ze Žižkova, Filip Novotný ze Slaného a Duong Thung se vrátil z Vltavínu.