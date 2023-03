Skupina B České fotbalové ligy se hraje podle žižkovské taktovky. Svěřenci trenéra Michala Horňáka vyhráli v neděli odpoledne na trávníku B týmu Hradce Králové 3:1 a na čele tabulky trůní už s třináctibodovým náskokem před druhým béčkem Teplic. Žižkovská Viktorka vyhrálav ČFL osmý zápas v řadě.

Fotbalisté Žižkova vyhráli osmý zápas v řadě, hradecké béčko porazili na jeho hřišti 3:1. | Foto: FKVŽ/Pavel Werner

„Máme radost, že jsme první venkovní utkání jara zvládli za tři body,“ těšilo Horňáka.

Stoprocentní spokojenost u něj ale nepanovala. „V prvním poločase jsem moc nebyl spokojený s naší hrou. Vedli jsme, ale nehráli podle našich představ, málo využívali krajní prostory. Ve druhém poločase se to zlepšilo a hráli jsme lépe. Mrzí nás obdržený gól, ale hlavně to, že jsme více gólů nedali my,“ pokračoval v hodnocení.

Nepříjemnou situaci musel řešit ještě před úvodním hvizdem. „Museli jsme na poslední chvíli měnit sestavu. Březina ucítil achilovku a nemohl nastoupit,“ říkal Horňák.

Ten se může těšit, že v týdnu by se mu do tréninku mohli zapojit zranění hráči. „Lepší se to s nimi. Jirásek měl pochroumaná žebra, tento nebo příští týden začne trénovat. Kadlec už také brzy bude v plné zátěži,“ dodal.

Ve skupině A došlo na střídání stráží na čele tabulky. V Uhříněvsi prohrála vedoucí rezerva Bohemians s B týmem Plzně 1:2 a právě Západočeši klokany ve vedení v soutěži vystřídali.Hrálo se rovněž jedno pražské derby, Vltavín v něm na domácím hřišti porazil béčko Dukly 3:1. Výhru 1:0 na domácím hřišti proti Sokolovu slavila Admira, Motorlet vyhrál i druhé jarní utkání, když uspěl i díky hattricku Stocha v Karlových Varech 4:1!