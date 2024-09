/FOTO, VIDEO/ Třetí nejvyšší fotbalová soutěž, 3. ČFL, má tento víkend na programu páté kolo. Z pětice Pražanů se do hry zapojili čtyři. Metropolitní souboj Motorlet - Bohemians B skončil jasnou výhrou hostů 6:1, tři body brala i rezerva Dukly, vyhrála přestřelku 4:3 v Chomutově. Holešovický FK Loko doma podlehl rezervě Plzně 1:2.

Béčka Dukly i Bohemky využily toho, že je reprezentační přestávka a povolala několik posil z hlavního týmu. V obou jejich zápasech padlo sedm gólů, ale na Motorletu to dlouho na žádnou kanonádu nevypadalo. Do 40. minuty platil bezbrankový stav, ale poté se hosté prosadili během tří minut hned třikrát a do šaten se šlo za stavu 0:3, což byl důležitý krok k výhře 6:1. Tři body Dukle v Chomutově vstřelil v 88. minutě Mikeš.

Pátý do pražské party, Admira, hraje doma v Kobylisích v neděli od 10.15 hodin s béčkem Českých Budějovic.

Sestřih z utkání Motorlet - Bohemians: