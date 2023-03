Během podzimní části České fotbalové ligy vyhráli hráči Motorletu tři zápasy. Stejný počet jarních výher dokázali vybojovat v nejkratším možném termínu - po tříbodovém zisku s Přešticemi a Karlovými Vary o víkendu dokázail porazit i podzimního lídra, rezervu Bohemians.

Fotbalisté Motorletu vyhráli všechny tři jarní zápasy. | Foto: Deník/Martin Mangl

"Kluci hrají poctivý fotbal. Není tam tolik fotbalovosti jako na podzim, ale body děláme. O to víc si toho vážíme. Pořád to ale bereme s respektem, tři vlaštovky jaro nedělají," brzdí přehnaný optimismus trenér Motorletu Martin Poustka.

Jeho tým přitom kosí velká marodka. "Je pravda, že když máte v kádru šestnáct fotbalistů a tři vám vypadnou, tak to je hodně nepříjemné. K tomu potřebujeme dohánět určité bodové manko z podzimu, kdy se nám výsledkově určitě nedařilo podle představ," pokračuje.

"Za normálních okolností bychom sáhli pro hráče do rezervy nebo do devatenáctky. Jenže dorost bojuje o postup do druhé ligy, béčko má také svoje komplikace, takže je to složité. Tímhle směrem to nepůjde," míní.

V příštím kole se Motorlet utká s rezervou Plzně, která je v tabulce momentálně druhá, tři body za vedoucími Domažlicemi.

"Čeká nás další zajímavý soupeř, který bude zase o stupínek výš než týmy, které jsme dosud na jaře potkali. Bude to náročné utkání, ale opět se začíná za stavu 0:0 a my uděláme všechno, abychom byli úspěšní," má jasno Martin Poustka.

