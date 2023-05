Neodehrané utkání a s velkou pravděpodobností kontumační výsledek přineslo víkendové 26. kolo ve Fortuna ČFL skupině A. K nedělnímu duelu mezi třetím béčkem Plzně a třináctými Zbuzany zaviněním hostujícího klubu nedošlo.

Až dosud na sebe fotbalové Zbuzany asi nejvíce upozornily, když před dvěma lety z poháru vyřadily prvoligový Liberec, navíc na jeho hřišti. Nyní mají v klubu od Prahy docela jiné starosti. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Jak v zápise o utkání uvedl rozhodčí Vojtěch Míč, dostavil se pár minut před oficiálním výkopem do kabiny sudích pouze zástupce středočeského klubu a zároveň i jeho šéf Josef Huňáček. „Oznámil, že se tým FK Zbuzany k utkání nedostaví,“ uvedl rozhodčí s tím, že se hosté nedostavili ani během řádné čekací doby.

Proč se tak stalo, objasňovali samotní hráči v dopise adresovaném Fotbalové asociace ČR, s nímž přišel web isport.cz. „Důvodem je zásadní nedodržování našich finančních podmínek ze strany vedení FK Zbuzany, a to konkrétně ze strany pana Josefa Huňáčka,“ stojí v úvodu prohlášení, pod které se podepsalo šestnáct hráčů A-mužstva.

Neodehraného utkání v něm litují, zároveň ale zmiňují, že nejde o unáhlený krok. „Dohnala nás k tomu nastalá situace,“ uvedli hráči s tím, že k současnému vedení ztratili důvěru a za daných okolností si nedovedou představit klub nadále reprezentovat. „Od vedení klubu naprosto chybí důvěryhodnost, transparentnost, dodržování dohod,“ stojí v dopise.

Kritizují také nepřipravenost zázemí a technického vybavení a odkazují se na předešlé domácí utkání. To měli i podle pozdějšího zápisu rozhodčího zajišťovat jeden hlavní pořadatel a tři odhadem nezletilé osoby. Na hřišti chyběly časomíra i tabule na střídání. „Nechceme být součástí oddílu, který nemá vyřešeny všechny závazky, a to nejen k nám hráčům,“ shoduje se šestnáctka podepsaných.

Krutá a tvrdá lež, brání se Huňáček

Samotný Josef Huňáček veškerá nařčení ve vyjádření pro Deník odmítl. „Všechno, co okolo toho zatím vyšlo, je krutá a tvrdá lež na moji osobu. Samozřejmě mě to zarazilo, ale tak to v životě chodí a jsou mnohem horší věci,“ řekl.

K důvodům, které vedly k nenastoupení mužstva k zápasu, pak dodal: „Řešíme v klubu nějaké interní věci. Tím ale neříkáme, že dál nebudeme hrát. V Plzni jsem byl. Předpokládám, že dostaneme i nějaký náhradní termín k tomu, abychom zápas čestně odehráli. Všechny věci okolo toho intenzivně řeším,“ uvedl Josef Huňáček.

O tom, že hráči odmítají nastoupit k utkání, se prý dozvěděl až v neděli ráno, o jejich dopise FAČRu pak až z médií. „Nemá cenu dalekosáhle vysvětlovat strukturu financování a majetkoprávní věci tady. Ani to, myslím, není předmětem toho, co se dnes stalo. Nechci se tady ani obhajovat. Mohu jen zopakovat, že je to tvrdá lež, žádná pravda. To je celé,“ reagoval na dotaz týkající se údajných závazků s tím, že v budoucnu se klidně vyjádří i obšírněji. „Nemám problém udělat třeba tiskovku a říct, jak věci jsou. Pravda je ale někde jinde,“ zopakoval.

Strach pak nemá ani o budoucnost elitního klubu z Prahy-západ. „Ve fotbale jsem léta, takže si s podobnými věcmi poradím. Myslím, že s tím nemám problém a soutěž dohraju čestně a v pohodě. A příští rok třeba budeme hrát zase třetí ligu, když ji udržíme,“ uzavřel.