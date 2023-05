/FOTOGALERIE/ S hodně hořkými pocity se o víkendu vraceli fotbalisté Admiry z Přeštic. Zápas měli výborně rozehraný, vytvářeli si šance a ještě na začátku 87. minuty vedli 2:1. Nakonec ale nebrali ani jeden bod, padli 2:3!

Na podzim fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (na snímku hráči ve žlutých dresech) podlehli Admiře Praha na její půdě 1:4, ale v sobotní odvetě na domácím hřišti uspěli 3:2. | Foto: Deník/Martin Mangl

"Nešťastné utkání pro nás a strašné zklamání. Byli jsme lepší, měli více šancí, ale bohužel jedeme s nulou," kroutil hlavou trenér Admiry František Peřina.

Už v deváté minutě se pěkně trefil Douděra. Jeho jmenovec ze Slavie se o víkendu nádherně trefil proti Bohemians, stejným způsobem domácí o chvíli později vyrovnali. "To bylo jak přes kopírák," říkal Peřina.

"Kromě inkasované branky, kdy jsme nedostoupili hráče, jsme měli poločas pod kontrolou. Přeštice hrozily ze standardních situací, Zeman je výborně zahrával, ale uskákali jsme je. Po přestávce jsme v tom pokračovali, bylo to jedno z lepších utkání na jaře. Věděli jsme, že stopery nemají moc jisté v rozehrávce, zvýšili presink, vytáhli i brankáře a Martinic dával do prázdné branky gól," pokračuje Peřina v hodnocení.

"Za stavu 2:1 se zdálo, že zápas je zalitý sluncem. Měli jsme ho pod kontrolou, Čácha napálil z 25 metrů spojnici, Douděra šel v 87. minutě sám na bránu… ale nedal, z protiútoku jsme nedokázali odkoponout balon a domácí vyrovnali. Přeštice potřebovaly tři body jako sůl, snažil jsem se dvojitým střídáním jejich tlak rozbít, ale bohužel se to nepovedlo a v poslední vteřině po rohu a špatné komunikaci jejich hráč přehodil gólmana a dal na 3:2," dodává kouč Admiry.

„Já jsem pořád věřil, že tentokrát vyhrajeme. Už to muselo přijít. I když jsme si zase nechali dát dva laciné góly, obrovskou vůlí jsme to potom v závěru otočil,“ usmíval se přeštický kouč Stanislav Purkart a přiznal, že vítězství přišlo za pět minut dvanáct. „Kdybychom i dneska ztratili, už by byla naše situace hodně zlá,“ uznal třiapadesátiletý zkušený trenér Robstavu.

FK Robstav Přeštice – Admira Praha 3:2 (1:1)

Branky: 20. Hradecký, 87. Arzberger, 90+3. Heger – 9. Douděra, 53. Martinic. Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Hessová. ŽK: Bez karet. Diváků: 110.



