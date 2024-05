Rozhodující moment zápasu přišel ve 32. minutě. Konečný poslal míč před branku, kde jej do sítě poslal zkušený kanonýr Tecl.

Po přestávce se hosté zvedli a snažili se o vyrovnání. Dočkali se i gólu, ale pro ofsajd jim nebyl uznán. To museli Domažličtí překousnout hned třikrát.

"Při prvním gólu byl, dříve se tomu říkalo, mrtvý ofsajd, tedy hráč, který vůbec nezasáhl do hry. Při druhé brance byl Martin Fillo pravděpodobně v ofsajdu a třetí gól padl po normálním souboji rameno na rameno kolem penaltového puntíku a rozhodčí se rozhodl to písknout. S tím ale nic neuděláme," poznamenal domažlický kouč Pavel Horváth.

Jeho svěřenci si ale snahu o body zkomplikovali hlavně vyloučením Svobody, který v 64. minutě stáhl unikajícího Tecla. Na výsledku už ale ani půlhodinová přesilovka nic nezměnila.

Stanislav Tecl stihl během jednoho dne nastoupit dopoledne za B tým proti Domažlicím a odpoledne za ligové áčko proti Mladé Boleslavi (výhra 4:0), což pro něj byla rozlučka v roli hráče A týmu.

"S trenérem jsme probírali varianty. Milan Škoda byl nemocný, takže nebylo co řešit. Bylo to domluvené, a rád jsem pomohl klukům v B týmu," přiznal Tecl. "Bylo to rychlé. Hrálo se v 10.15, takže jsem vyjížděl z domova v 8 hodin. Jsem rád, že to tak dobře dopadlo. Lepší průběh dne jsem si ani nemohl představit. Všechno dopadlo moc dobře, a za to jsem rád," usmíval se.

Slavia B - Domažlice 1:0 (1:0)

Branka: 32. Tecl. Rozhodčí: Švagr - Doubrava, Glogar. Žluté karty: 52. Sedlák (D). Červené karty: 64. Svoboda (D). Diváků: 986.

Slavia B: Kolář - Trédl, Konečný, Hunal (84. Behenský), Zachoval, Švec, Žitný, Dom. Pech (74. Rama), Dav. Pech (67. A. Pudil), Toula, Tecl (84. Vorlický).