Utkání skrývalo mnoho taháků. Utkal se první s druhým, na lavičkách stáli trenéři s ligovou minulostí. V kádru Kolína nastoupili hráči, kteří měli v minulosti co do činění právě s Viktorkou (Otáhal, Neuberg, Pavel Čapek). Šlágr kola navíc viděla skvělá divácká kulisa, do ochozů dorazilo 560 platících diváků. Prostě předkrm před sobotním obědem, jak se patří.

Lepší vstup do zápasu měli Kolíňáci. Alespoň výsledkově. Jako první se střelecky prosadil Veselý, na něhož v závěru první půle navázal po centru Hakla hlavičkující Sodoma.

Kolín měl další možnosti k navýšení skóre, ale Sodomův a Fotrův pokus vyrazil brankář Švenger. Žižkov výrazněji ohrozil domácí svatyni pouze jednou. Zakončující Quintero ale neprostřelil bránící dvojblok Neuberg – Otáhal. Když se hráči obou týmů odebrali po prvních pětačtyřiceti minutách do kabin, vyprovázel je potlesk fanoušků. V Kolíně jev málo vídaný.

O přestávce udělal hostující trenér tři změny v sestavě, což mělo okamžitý úspěch. Po Řezáčově přiťuknutí prostřelil Otáhala nekompromisní ranou k tyči Voltr. Úspěšný střelec hostů se zanedlouho změnil v nahravače. kdy využil špatného odkopu domácího brankáře, zmocnil se míče, který posunul na Proška, jenž nabídnutou šancí nepohrdl.

S Kolínem to nevypadalo dobře, byl v těžké defenzivě, navíc v 71. minutě přišel o zraněného brankáře Otáhala, jehož nahradil Bína. Mladý gólman Kolína ale žádný pokus soupeře za svá záda nepustil a tak tak duel dvou nejlepších celků třetí ligy skončil dělbou bodů.

Jediná střela rozhodla. Slavia doma podlehla Kluži

„První poločas byl z naší strany strašný. Vůbec jsem to nechápal. V kabině jsme si to museli tvrdě vyříkat. Druhý poločas už byl lepší, bohužel jsme prohospodařili první poločas způsobem hry, na který jsme se připravovali celý týden. Jednoznačně jsme tady body ztratili, i když s pokorou musíme být rádi za bod,“ řekl trenér Žižkova Michal Šmarda.

Ten ocenil kvalitu Kolína. „Postavení v tabulce odpovídá tomu, jak Kolín hraje. Má silnou ofenzivu, silné útočné duo a my jsme věděli, že jim nemůžeme dát takový prostor. Bohužel ze situací, na které jsme se připravovali, jsme byli potrestáni. První šanci nám chytil gólman a druhou situaci jsme nedohráli. Je to jen o tom, že jsme lajdáci a nezodpovědný v těchto situacích,“ dodal Michal Šmarda.

„Žižkov ukázal svoji kvalitu, ale dál bych se k utkání nechtěl vyjadřovat,“ zlobil se po utkání trenér Kolína Petr Pavlík.

Narážel na situaci z první půle, kdy měl stoper Žižkova Březina žlutou kartu, přesto kriminálním zákrokem srazil zezadu Fotra. Sudí Pekař však nechal tuto situaci bez povšimnutí. Situace, kdy má být za normálních okolností udělala okamžitě červená karta. „Rozhodčí jednoznačně ovlivnil zápas. To je vše, co k tomu řeknu,“ čertil se Pavlík.

„První poločas byl od nás kvalitní a vedli jsme 2:0, dali jsme dva pěkné góly. Žižkov měl jednu šanci, my další dvě vyložený. Myslím si, že jsme zaslouženě vedli. O půli jsme si něco řekli, ale ten plán jsme úplně nedodrželi. Dostali jsme gól hned ve 47. minutě, což dostalo Žižkov na koně. Potom už byli hosté jasně lepší, drželi balon a diktovali tempo hry. My jsme se tomu nedokázali přizpůsobit. Dostali jsme dva laciný góly a nakonec je z toho remíza,“ podotkl Oskar Fotr.

Čvančara dostal dva zápasy, derby stihne. Slavia platí čtvrt milionu za Plzeň

Kolín - Žižkov 2:2 (2:0)

Branky: 15. Veselý, 44. Sodoma – 47. Voltr, 62. Prošek. Poločas: 2:0.

Kolín: Otáhal (71. Bína) – Milec, Neuberg, Štancl – Vondráček (64. Routek) – Hakl, P. Čapek, Breda (90: Jaroš), Veselý (64. Šnajdr) – Sodoma, Fotr (90. Mansfeld).

Žižkov: Švenger – Muleme, Březina (46. Klusák), Tregler, Jirásek (46. Kadlec) – Voltr (78. Petráň), Prošek (69. Štrombach), Súkenník, Hönig (46. Sixta) – Quintero, Řezáč.

Kbely jsou pro mě číslo jedna, hrdě hlásí kanonýr Vojtěch Češka