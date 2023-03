/FOTOGALERIE/ Prohra a těsná výhra. Takovou bilanci mají po dvou jarních zápasech ČFL fotbalisté Admiry. Na úvod odvetné části podlehli na hřišti B týmu Dukly 0:2, poté na svém trávníku porazili Sokolov 1:0. Přesto, že šlo o soupeře z úplného dna tabulky skupiny A třetí nejvyšší soutěže, šlo o náročné protivníky. Dukla se totiž posílila o sedm hráčů z druholigového A týmu, do Sokolova v zimě přišlo několik zahraničních hráčů a také nový trenér Martin Pulpit. Náročná bitva čeká partu z Kobylis i tento víkend, pojede totiž na hřiště plzeňského béčka. Utká se aktuálně druhý tým tabulky se třetím.

Po prohře s Duklou B uspěla Admira v minulém kole doma se Sokolovem (na snímku). Teď jede tým z Kobylis do Plzně. | Foto: FK Baník Sokolov/Vlaďka Štychová

"Oba odehrané zápasy byly hodně rozdílné," říká trenér Admiry František Peřina.

"S Duklou jsme očekávali, že bychom mohli uspět, ale přijela se sedmi hráči z áčka. Na umělce nás přehráli, bylo to rychlé, k ničemu jsme se nedostali. Bylo to zklamání, v přípravě jsme hráli s čistým áčkem, prohráli 0:1, ale byli daleko lepší než proti béčku," pokračuje.

Na úvod jarní části jeho tým zkolila viróza. "Měli jsme velká očekávání a chtěli hájit pozice na špičce tabulky, ale v týdnu před zápasem ulehlo do postele sedm hráčů a většina nastoupila bez tréninku. Ale to není výmluva," vypráví Peřina.

Proti Sokolovu pak šlo o domácí jarní premiéru. "Hodně posil a trenér Pulpit, který tomu dal náboj i systém, byl to těžký zápas. Všichni čekali, že doma posledního porazíme, ale z psychického hlediska to bylo náročné. Museli jsme to urvat, ubojovat, což se také stalo. Dali jsme rychle gól, ale pak tam z naší strany byla spousta chyb a nepřesností. I když jsme se většinu utkání bránili, vypracovali jsme si paradoxně další čtyři gólové šance. Sokolov měl víc ze hry, ale vyloženou žádnou," vrací se o týden zpět.

Hrát proti B týmům je vždy sázkou do loterie, zda se posílí o fotbalisty z áčka nebo ne. I posílený tým je ale k poražení. A na Admiře o tom ví své. "Když se proti nám mužstvo posílí, kluci se dokáží ještě více vyštengrovat. Třeba předchozí zápasy s Plzní B. Třikrát proti nám nastoupila posílená, jednou jsme remizovali a dvakrát ji porazili. Teď na podzim k nám přijeli úplně prázdní a porazili nás 3:2. Hráči z A týmu přinesou kvalitu, ale není pravidlem, že vás pak musí porazit," povídá František Peřina.

A právě na trávník plzeňského béčka Admira pojede v neděli dopoledne. "Plzeňské áčko hraje v neděli večer s Bohemkou, takže nepředpokládám, že by poslalo více hráčů. Uvidíme. V každém případě nás čeká kvalitní soupeř, mladí kluci, kteří hráli juniorskou Champions League, jsou fyzicky výborně připravení. Nečekám nic jednoduchého," dívá se směrem k příštímu utkání.

První čtyřka ve složení 1. Domažlice, 2. Plzeň B, 3. Bohemians B a 4. Admira dalším týmům v tabulce odskakuje. Pátý Vltavín ztrácí na Admiru sedm bodů. Kdo je největším favoritem soutěže?

"Myslím, že ostatní týmy budou převyšovat Domažlice. U Bohemky bude záležet na doplňování z áčka. To má pohár, chce se udržet v horní šestce v lize, podle mého bude spíše hráče šetřit a do béčka tolik neposílat. Béčko Bohemky může trochu ztratit, což jim určitě nepřeju, ale favorizuji Domažlice. Po minulém kole se dostaly na čelo tabulky a mohou jít od vítězství k vítězství a udržet se tam až do konce," dodává Peřina.

