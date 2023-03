Posledních sedm vzájemných zápasů Vltavínu s Admirou nepoznalo jiného vítěze než partu z Kobylis. Tentokrát se ale slavilo v Holešovicích. Dlouhou černou sérii totiž vltavínští fotbalisté na domácím trávníku utnuli v devatenáctém kole ČFL po výhře 2:1.

Fotbalisté Loko Vltavín porazili Admiru 2:1. Nad tímto soupeřem uspěli po sedmi porážkách! Snímek je z utkání z minulé sezony. | Foto: PFS

Vltavínský trenér Michal Zach se ujal týmu v létě, během podzimní části tak prohrál derby s Admirou poprvé. Pro řadu jeho svěřenců to byla prohra číslo sedm. "Proto jsem to v uvozovkách tak neprožíval, ale kluci a lidé z vedení se na to moc těšili a vnímali tohle všechno," poznamenal.

Věděl, že proti němu bude stát mimořádně náročný soupeř. "Hlavně z pohledy fyzických parametrů, Admira má urostlé vysoké hráče a hrají jednoduše a silově, plno soubojů, z toho pak těží a vytvářejí si tlak," mínil Zach.

Pro jeho svěřence to byla velká zkouška. "V našem týmu je řada mladých hráčů, typologicky jiných a bylo to pro ně těžké, ale i zároveň dobrá zkušenost. Těmito zápasy potřebují procházet, aby získali zkušenosti v dospělém fotbale, mají-li ambice dostat se do vyšších soutěží," dodal vltavínský kouč.

V prvním poločase byli hosté aktivnější, ale minuty ubíhaly a na ukazateli skóre pořád svítily dvě nuly. Změnila to až 38. minuta, kdy fauloval Kovernikov a z penalty otevřel skóre Horák. "Úplně zbytečně jsme jim nabídli penaltu těsně před odchodem do šaten," kroutil hlavou Zach.

"Byl to nepochopitelný zkrat," překvapilo i trenéra Admiry Františka Peřinu. "Dařil se nám pressing a vytvářeli jsme tlak na soupeře kolem a uvnitř pokutového území, ze kterého pak také vzešla penalta. Všechny tyto kladné atributy jsme ale o poločase nechali v kabině a do druhé půle jsme vstoupili vlažně a nekoncentrovaně, což vedlo k sérii individuálních chyb, za které jsme zaplatili inkasovanou brankou hned ve 46. minutě. Ta byla určující pro další vývoj hry. Soupeři vlila krev do žil, Vltavín převzal iniciativu a postupně nás začal přehrávat a celý druhý poločas byl lepším týmem," pokračoval v hodnocení nakonec prohraného zápasu.

A na podobnou notu se přidal i Zach. "Možná dobře, že přišla ta situace před poločasem. Řekli jsme si, co je potřeba změnit a na co se zaměřit. Povedlo se nám to," těšilo jej.

V první půli byli lepší hosté, ve druhé domácí, postupem času vše směřovalo k remíze. Vše ale změnila 88. minuta a penalta proti Admiře, ze které zařídil výhru Maione.

"Kuchař po spolupráci s Vackem pronikl do vápna, obránce se mu postavil do cesty a rozhodčí odpískal penaltu," viděl Zach situaci z lavičky.

Na straně hostů ale tryskaly emoce. "Nikdy, opravdu nikdy nekomentuji rozhodčí, ale tady udělám výjimku. Zápas šel k remíze a on do toho takto vstoupí dvě minuty před koncem. Koušu chyby, kterých bylo v zápase deset ve prospěch Vltavínu, ale to se stává, jenže tohle… zákroku předcházel faul na našeho hráče a ruka domácího hráče…" rozčiloval se. "Zavinili jsme si to ale sami, měli jsme z prvního poločasu ale vytěžit více než jeden gól," dodal.

Vltavín tak ve čtyřech jarních zápasech dvakrát prohrál a dvakrát vyhrál. "Mohlo to být lepší," mínil Michal Zach. "V minulém kole jsme v Sokolově zbytečně odevzdali body. Také jsme neodehráli dobrý první poločas, ale ve druhém mohli minimálně vyrovnat. Proti Domažlicím v prvním kole jsme hráli od třicáté minuty v deseti a bylo to hlavně o očekávání, jaké to bude po dlouhé zimní pauze," dodal.

Admira má v jarních odvetách na kontě výhru, remízu a dvě prohry. "Proti Dukle plné lidí z áčka jsme neměli moc šancí. Byli jsme ochromeni chřipkou, což se podepsalo i v domácím zápase se Sokolovem, kdy jsme ale se štěstím vyhráli. Trápíme se sami se sebou, podzimní kvalita se vytratila a rveme to na sílu. Naposledy v Plzni proti béčku jsme odehráli nejlepší jarní zápas, a kluci byli maximálně koncentrovaní a bojovali celých devadesát minut," vrací se Peřina k minulým zápasům.

Sílu plzeňského béčka v příštím kole okusí naopak Vltavín, první dubnový den dopoledne se hraje na Lokádě. Admira v Kobylisích přivítá Povltavskou FA.

