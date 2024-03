/FOTO, VIDEO/ Náročný los mají na úvod jarní části České fotbalové ligy hráči pražské Admiry. První zápas odehráli na hřišti vedoucí rezervy Slavie (padli 0:3), o víkendu doma hostili druhý tým tabulky, Hostouň. A tentokrát slavili vítězství! Góly Mráze s Kouteckým znamenaly tři body po výhře 2:1.

"Po porážce na Slavii B jsme měli v neděli velice těžký úkol v podobě domácího utkání, po minulém kole se stále ještě druhým týmem tabulky. Nechtěli jsme dopustit stejný scénář jako v podzimní části soutěže, kdy jsme se dostali dvěma úvodními prohrami pod tlak a těžko se z toho vzpamatovávali. Při pohledu na tabulku naší skupiny ČFL je výhra každého týmu za tři body velmi důležitá a s tak kvalitním soupeřem, jako je Hostouň, cenná," hodnotil zápas pro klubový web kouč party z Kobylis František Peřina.

"Snažili jsme se na zápas připravit především po taktické stránce, k čemuž jsme využili zkušenosti z posledních utkání s tímto soupeřem, které jsme čtyřikrát prohráli o jednu branku. Myslím, že se nám to podařilo, a to díky velké herní disciplíně, dodržování taktiky a také bojovnosti jednotlivých hráčů, které orámoval dobrý týmový výkon. Do podrobností zacházet nebudu, pouze vyjadřuji spokojenost s tímto utkáním, které je ale již za námi, a my se musíme již soustředit na další," dodal.

Admira měla na Hostouň pořádnou žízeň čtyřikrát v řadě jí neporazila. Teď se jí to povedlo. Přežila hlavičku Klimendy po rohu, která šla jen do gólmana, vzápětí nedala sama velkou šanci.

Po obrátce se zdálo, že si hosté s její obranou poradí, ale chybovala a Mráz s pomocí nešťastné teče bránícího Charváta otevřel skóre. Chvíli na to bylo ještě hůř, když po další chybě utekl Koutecký, obešel i Pančeva a zavěsil na 2:0.

Střídající A. Fotr pak sice po rohovém kopu Hucka snížil, ale zbývalo už jen deset minut do konce a Hostouň se k vyrovnání nedostala.

„Trápíme se. Očekávali jsme přesně to, na co Admira vsadí, tedy na anglický styl založený na jednoduchosti a důrazu. Kdyby dal první gól z tutové hlavičky Klimenda, hrálo by se nám jinak, ale nedal a projevilo se, že kluci, co nás na podzim táhli, tak aktuálně formu nemají,“ smutně hodnotil trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Admira Praha – Sokol Hostouň 2:1 (0:0). Branky: 72. Mráz, 78. Koutecký – 83. A. Fotr. Rozhodčí: Mach. Diváků: 250.

Admira: Keller – Fric, Krunert, Mráz (89. Martinic), Kolář (89. Vlček), Ševčuk (63. Jandovský), Záruba (70. Burýšek), Čížek, Zahálka (89. Čácha), Kunc, Koutecký.

Hostouň: Pančev – Novák, Bízek, Charvát (79. Rampa) – Januška (63. Venancio), Hucek, Klimenda (63. Dieguinho), Křenek (79. Freisinger), Mládek – Paulizzi (63. A. Fotr), Etemike.

