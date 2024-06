Slávista Pikolon sice penaltu neproměnil, ale dorážkou Spilku překonal. Byl to vítězný gól baráže o druhou ligu. | Video: TV Com

/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté B týmu Slavie se po roční odmlce vracejí do druhé nejvyšší soutěže. Po bezbrankové remíze ve Velvarech vyhráli s tímto soupeřem domácí odvetu 2:1. Rezerva z Edenu měla postup jistý, i kdyby v baráži neuspěla. Velvarští totiž kvůli nevyhovujícímu stadionu do profesionální soutěže nechtěli. Svoji kůži ale nedali lacino a byli Pražanům důstojným soupeřem.

"Měli jsme možnost prostřídat hráče, rozhodli jsme se omladit tým a dát šanci hráčům, kteří nedostávají tolik příležitostí. V obou utkáních předvedli úžasné výkony. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na výchově všech našich hráčů, protože dokázali porazit tým, který prohrál jen tři utkání v sezoně a vyhrál svoji soutěž. To je něco úžasného,” pochvaloval si kouč Slavie B David Střihavka.

V prvním zápase se diváci gólu nedočkali, v odvetě padl hned po čtyřech minutách hry, kdy si velvarský Drozda vstřelil vlastní gól.

Pojistku přidali domácí čtvrt hodiny před koncem, kdy kopal penaltu Pikolon. Ten ji nejprve neproměnil, ale gólman Spilka vyrazil míč přímo k němu a z dorážky už byl úspěšný.

Na značku pokutového kopu ukázal rozhodčí vzápětí i na druhé straně a Kott vrátil hosty zpět do zápasu. Slávisté mohli soupeře definitivně zlomit o dalších pár minut později, Spilka ale dokázal lapit i druhou penaltu, tentokrát z kopačky kanonýra Trédla.

"Po těžkém středečním zápasu jsme měli těžké nohy a chvíli trvalo, než jsme se rozběhali. Pak jsme dobře drželi míč, ale předfinální a finální fáze akcí jsme neřešili dobře. Bohužel po zbytečné penaltě jsme inkasovali podruhé a už to nedohonili," litoval velvarský kouč Vasil Boev.

Hráčům přesto dal kredit za celou sezonu. "Byla od nich výborná, došli si pro první místo ve skupině a trápili i talentované a dynamické hráče Slavie, chci jim za to poděkovat," hodnotil Boev. Podle něj je stále šance, že by ve Velvarech pokračovala třetí liga, byť nedávno odstoupil zásadní sponzor. "V pondělí je jednání s potenciálním partnerem a pokud to vyjde, bude třetí liga ve Velvarech pokračovat," dodal kouč.

Nyní si hráči užijí zasloužené volno. "Čeká nás krátká dovolená a od 1. července začíná příprava. Hráči by si potřebovali odpočinout déle, ale cíl byl jasný, postup do druhé ligy. Musíme pečlivě zvážit, jak do přípravy vstoupíme, abychom na začátku soustředění neměli třífázové tréninky. S realizačním týmem to probereme," doplnil David Střihavka, kouč Slavie B, nyní opět druholigové.

Slavia B - Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 4. vlastní Drozda, 75. Pikolon – 80. Kott z penalty. Rozhodčí: Nenadál – Arnošt, Mach. Diváků: 603.

Slavia B: Slavata – Boledovic, Dufek, Hájek, Kolísek, Kovář (46. Mervard), Naskos (64. Trédl), Pikolon, Slončík (64. Behenský), Švec, Toula.

Velvary: Spilka – Chábera, Drozda, Havránek (72. Trávníček), Jakab, Keenan, Kott, Leitl (46. Sheye), Rubeš, Šustr (81. Dobiáš), Žežulka.