O tom, že fotbalisté Viktorie Žižkov vyhrají skupinu B České fotbalové ligy, nepochyboval při síle jejího kádru snad žádný fanoušek. Žižkovská parta projela sezonou jako nůž máslem a v konečné tabulce měla před druhými Velvary dvanáctibodový náskok. Alei kdyby ten náskok byl padesátibodový, znamená to stejnou věc – baráž s vítězem druhé skupiny. A tím jsou Domažlice. Začíná se ve středu na jejich hřiště, pod žižkovským televizním vysílačem se bude hrát v sobotu.

Fanoušci Žižkova se těší na dva rozhodující zápasy sezony s Domažlicemi. Vítěz postoupí do druhé nejvyšší soutěže! | Foto: Jan Sláma

„Pro nás to bylo zvláštní tím, že jsme už brzy počítali, že do baráže půjdeme. Čekání pro hráče a udržení jejich koncentrace bylo obrovsky těžké. Jsem ale rád, že jsme to zvládli a teď nás čeká vysněná baráž,“ říká kouč Viktorky Michal Horňák, který v zimní přestávce nahradil Michala Šmardu.

Poslední zápasy sezony byly čekáním na baráž trochu poznamenány. „Od fanoušků přišla kritika, že výkony nebyly takové, jaké by si představovali, ale když devět deset zápasů před koncem sezony víte, že vás baráž pravděpodobně nemine, je to opravdu náročné. Snažili jsme se s tím poprat, hráče různě motivovat, ale také je v sestavě prostřídat,“ pokračuje Horňák.

Domažlice budou určitě nepříjemným soupeřem. „Mají velmi zkušený mančaft, v posledních letech to potvrzují, hrají pravidelně v popředí tabulky a tentokrát svoji skupinu vyhrály,“ říká žižkovský kouč na adresu barážového protivníka.

Toho samozřejmě sledoval. „Byli jsme se podívat na utkání na Dukle B, kdy Domažlice rozhodly o postupu,“ vypráví Horňák. A přidává i jeden rozdíl, který zaznamenal. „Rozdíl mezi námi a nimi byl v radosti. U nich byla obrovská, my jsme sez výhry v tabulce tolik neradovali. Jakoby se očekávalo, že vyhrajeme, jasným cílem je baráž,“ míní.

Všichni příznivci žižkovských barev doufají, že na radost a oslavy přijde čas na konci tohoto týdne. Začíná se ve středu v Domažlicích. V tom Horňák žádnou výhodu nevidí. „Nehraje to roli, kde je první zápas, bude jen záležet, jak dopadne. Buď nás to bude svazovat nebo budeme mít obrovskou výhodu,“ potvrzuje.

A přeje si, aby fanoušci vytvořili perfektní atmosféru. „I když hrajeme v Domažlicích ve všední den, věřím, že si najdou čas, dokáží se utrhnout z práce. Byli bychom moc rádi, kdyby přijeli v hojném počtu a podporovali nás. V sobotu pak budeme potřebovat jejich velikou podporu, aby byli naším dvanáctým hráčem,“ dodává Michal Horňák.

