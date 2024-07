V třetím týdnu přípravy pod novým trenérem jsou fotbalisté Motorletu. Po devíti letech skončil na střídačce třetiligového účastníka Martin Poustka a jeho místo převzal někdejší reprezentační útočník Roman Bednář. Ten naposledy působil v Příbrami, skončil během jara, Středočeši nakonec sestoupili do ČFL a právě s nimi tým z Jinonic odstartuje novou sezonu.

"Vyšlo to zvláštně, bude to vyšperkovaný," usmíval se Bednář v rozhovoru pro web PFS. "Ale já mám s panem Starkou (šéf Příbrami - pozn. autora) dobrý vztah. Samozřejmě, že budu chtít Příbram porazit. Musíme se dobře připravit, třetí liga je náročnou soutěží," upozorňuje.

Motorlet stál o jeho služby už dříve. "Během jara jsem skončil jako trenér v druholigové Příbrami, tak jsem čekal, jestli se někdo ozve s nabídkou. Už v zimě mě oťukával Jirka Strnad, jestli bych neměl případně zájem o práci hlavního trenéra v Motorletu. To jsem ale odpověděl, že mám rozdělanou práci v Příbrami. Když jsem skončil, tak mi pak za Motorlet zavolal i pan Blažek a musím říct, že mě to celé nadchlo. V klubu je velký potenciál, vážně se mi to zamlouvalo," přibližuje podrobnosti svého příchodu do Jinonic.

Na Motorletu Bednáře těší i to, že dbá na dobrou práci s mládeží. "Je o mně známé, že rád pracuji s mladými hráči. Šest let jsem byl jako trenér u dorostů, byla to skvělá zkušenost. A samozřejmě vnímám, že Motorlet s mládeží pracuje velmi dobře, dělají to na úrovni, mají hodně šikovných mladých hráčů. Jeden z cílů, s kterým do klubu přicházím, je, aby bylo co nejvíce propojená práce áčka, rezervy a týmu do 19 let. Podmínky jsou v klubu super," pochvaluje si.

V minulé sezoně měl Motorlet v ČFL největší problém s ofenzivou, střílením gólů. "Jednoznačně na tomhle chceme zapracovat, abychom hráli atraktivní fotbal a s tím je spojené, že chceme dávat více branek," říká nový kouč týmu.

Obejít se už musí bez opory s hvězdnou minulostí, Miroslava Stocha, který skončil stejně s Martinem Poustkou. "Máme v kádru Marka Kodra, řekl bych, že zkušená osa tady je. Zkoušeli jsme oslovit Jakuba Radu. Na druhou stranu zkoušíme dávat v přípravě šanci i hodně mladým klukům, je tam ročník 2007, 2006," dodal Roman Bednář.

Jeho svěřenci zatím v letní přípravě odehráli dva zápasy. Teplicím B podlehli 2:4, béčku Jablonce 1:3. Další zápasy sehrají ve středu 24. července proti Zápům, v sobotu 27. proti rezervě Hradce Králové a pak ve středu 31. července s Benešovem, vše na hřišti ve Zbuzanech.