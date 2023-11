Pět zápasů a dost. Fotbalisté FK Robstav poprvé od 30. září zvítězili. V sobotním utkání závěrečného kola podzimní části áčkové skupiny FORTUNA ČFL vyloupili hřiště pražského Motorletu, kde po obratu ve druhé půli slavili důležité tři body za cenné vítězství 3:2.

Fotbalisté FK Robstav (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) vyhráli v Praze na Motorletu (modré dresy) 3:2. | Foto: Deník/Martin Mangl

Jako první udeřili domácí, kteří se díky trefě Jana Šulce, jenž z bezprostřední blízkosti propálil gólmana Pavla Hrabačku, ujali vedení. Robstav vyrovnal chvíli před pauzou, když byl u míče po odkopu z vlastní poloviny nejrychleji Ondřej Štursa, který přeloboval vyběhnuvšího gólmana Motorletu.

Domácí si vzali vedení zpět malý okamžik po obrátce. Ostrou hlavičku po rohovém kopu brankář Hrabačka za pomoci tyče ještě zlikvidoval, ale míč se odrazil k volnému Davidu Scharfovi, jenž vstřelil pravděpodobně jeden z nejsnadnějších gólů v životě. Hráči Robstavu se ještě zlobili na rozhodčího, protože reklamovali faul hlavičkujícího hráče, ale marně - Motorlet vedl 2:1.

Fotbalisté FK Robstav vyhráli v Praze na Motorletu (modré dresy) 3:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V 62. minutě ovšem opět ukázal svoje kvality útočník Ondřej Štursa, jenž po centru Martina Zemana rozvlnit síť za zády brankáře pražského celku podruhé - vyrovnáno. Rozhodující okamžik celého zápasu pak přišel v 71. minutě, kdy si míč ke standardní situaci postavil exligista Martin Zeman, jenž v pokutovém území našel číhajícího kapitána Ondřeje Chocholouška, který rozhodl.

„Utkání se hrálo na měkčím terénu, takže to bylo hodně bojovné. Myslím si, že první poločas byl vyrovnaný. Soupeř se dostal z ojedinělé akce do vedení, ale my na konci první půle rovněž z ničeho dokázali vyrovnat. Ve druhém poločase jsme dostali bohužel druhou branku, ale pak jsme obměnili sestavu, do hry přišli Martin Zeman s Davidem Kramlem, a právě po dvou centrech Martina Zemana skórovali Ondřej Štursa s Ondrou Chocholouškem. A dá se říct, že zbytek zápasu už jsme si pohlídali," radoval se kouč Robstavu Stanislav Purkart, jehož tým se maličko odpoutal z pozic zaručujících sestup o patro níž.

FK Motorlet Praha - FK Robstav 2:3