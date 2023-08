/FOTOGALERIE/ Fotbalistům Bohemians B se minulá sezona ČFL podařila výborně a v tabulce skupiny A skončili druzí za vítěznými Domažlicemi. A že by v dobrých výkonech chtěli (většinou) mladí klokani pokračovat i v novém ročníku, ukázali hned v prvním zápase. Z trávníku Přeštic, které budou patřit k nejtěžším soupeřům, přivezli tři body za vítězství 2:1. Rozhodla trefa Lehovce z 80. minuty, kdy hráli domácí po dvou červených kartách pouze v devíti.

Fotbalisté FK Robstav podlehli v oslabení v premiéře ČFL na hřišti ve Zbůchu béčku Bohemians 1905 (1:2). | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Takové zápasy ztrácet nesmíme. Hráli jsme dobrý fotbal, kombinovali, soupeře přehrávali. Ale ve finální fázi jsme to špatně řešili. Bylo to na krásu, bez efektivního zakončení, měli jsme se víc tlačit do branky,“ řekl Stanislav Purkart, trenér Přeštic.

I přes tlak domácích jako první udeřili Pražané. Ve 23. minutě si pomohli standardkou a Pomahač otevřel skóre. Vyrovnání se dvě stovky přeštických fanoušků dočkaly v nastavení první půle. Už po patnácti minutách hry musel trenér Purkart nuceně střídat, Štursu nahradil Havel a právě ten se těsně před odchodem do šaten prosadil.

Druhou půli odstartovali domácí hráči také velikým tlakem, ale poté doplatili na kombinaci přísného rozhodčího a vlastní nedisciplinovanosti. Během čtrnácti minut uviděli červenou kartu obránci Chocholoušek se Skálou a hosté využili početní výhodu rozhodující trefou Lehovce deset minut před koncem.

FK Robstav Přeštice - Bohemians 1905 B 1:2 (1:1)

Branky: 45+1. Havel – 23. Pomahač, 80. Lehovec. Rozhodčí: Severýn. ŽK 4:0. ČK: 62. Chocholoušek, 76. Skála (oba Přeštice). Diváků: 200.

Přeštice: Hrabačka - Šulc, Chocholoušek, Musa, Skála - Brabec (65. Rossmann), Kraml (65. Dogan), Petr, Zeman (80. Černý) - Sow (80. Buneš), Štursa (15. Havel)

Bohemians: Soukup - Damašek, Vondra (10. Liška, 75. Pluhař), Kadlec - Lehovec, Farkaš, Nekvasil, Těšínský - Bělaška (61. Skořepa) - Pomahač (61. Doležal), Marhoul