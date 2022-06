Už v deváté minutě šli domácí, kteří do základní jedenáctky postavili i několik dorostenců mladších 18 let, do vedení po trefě Zachovala, krátce po změně stran zvýšil jejich vedení Novák. Jelínek sice dokázal rychle snížit na rozdíl jediného gólu, ovšem závěrečných 25 minut museli hosté dohrávat v oslabení po vyloučení Eliáše. Pražané už tak výhru udrželi.