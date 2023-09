Během prvních čtyř kol nové sezony České fotbalové ligy neztratilo béčko Slavie ani bod, pátý korálek na vítěznou šňůru už ale nenavléklo. V Mariánských Lázních, kde má dočasný azyl přeštický Robstav, padlo 0:4. Díky tomu kleslo na druhou příčku tabulky, kterou vede stále stoprocentní Hostouň.

Minule v Domažlicích (1:1) seděl senegalský útočník Ibrahima Sow se zraněným kolenem jen na tribuně, ale v Mariánských Lázních už řádil na hřišti. Svému FK Robstav pomohl hattrickem k vítězství 4:0 nad béčkem pražské Slavie (4:0). | Foto: Foto: Jiří Pojar

Hattrickem se blýskl 22letý senegalský útočník Ibrahima Sow, jenž minule v Domažlicích (1:1) chyběl kvůli potížím se zraněným kolenem. Teď se vrátil ve velkém stylu. Už po deseti minutách hry z první vážnější akce svého celku otevřel Sow skóre, když hlavou změnil směr centru.

„To nám hodně pomohlo,“ připustil Stanislav Purkart, trenér FK Robstav. „Nemuseli jsme se potom nikam hnát, mohli jsme trpělivě bránit a čekat na brejky,“ doplnil s tím, že dvě takové akce ještě Tvaroha a Brabec nevyužili. „Ale i Slavia měla dvě šance, i když ty naše byly loženější,“ popisoval Purkart. A uznal, že vítězství se nerodilo až tak lehce, jak by mohl napovídat konečný výsledek.

Ale když brzy po přestávce exligista Martin Zeman zvyšoval na 2:0, soupeř ještě víc otevře hru a Sow to ztrestal dalšími dvěma góly v rychlém sledu po sobě (59. a 69. minuta). „Byl vždycky tam tam, kde měl být. Svojí střeleckou pohotovostí přispěl k vítězství. Druhý gól dorazil do sítě po standardce a pak při krásném centru Zemana uklízel míč na zadní tyči,“ popisoval kouč trefy Senegalce, jenž přišel na západ Čech z Viktorie Žižkov, ve druhém poločase. Sow už má nyní na kontě pět branek.

Pak už si Robstav vítězství proti favoritovi pohlídal. „Celý týden jsme kluky na soupeře připravovali. Věděli jsme, že jestli chceme porazit Slavii, musíme předvést maximální výkon. Soupeř se snaží o kombinační hru, tak jsme jim v tom chtěli zamezit, trošičku víc jsme se zatáhli, chtěli jsme být kompaktní a kluci to přesně splnili,“ pochvaloval si po cenné výhře trenér přeštického týmu.

"V průběhu celého utkání jsme se snažili hrát kombinační a konstruktivní fotbal. Soupeř dával góly. Byla to z naší strany naivní prohra a bohužel i lekce z produktivity. Výsledek 4:0 je více než krutý. Soupeř měl jednu vyloženou šanci, kterou Adam Dvořák vyřešil, jinak se do nebezpečných situací nijak nedostával. Góly jsme inkasovali z tečované střely, přísné penalty, ze standardní situace a z ojedinělého centru do našeho vápna. My jsme si vytvořili minimálně pět vyložených šancí a o další jsme se připravili tím, že jsme nedotáhli dobře založené akce po křídlech. Soupeř měl v sestavě dvě výrazné individuality, Martina Zemana a Ibrahima Sowa, kteří se postarali o všechny branky. Bohužel pro nás jim zapas sednul. V každém utkání si vytváříme spoustu šancí, ale zatím se v důležitých okamžicích nedokážeme opřít o kvalitnější řešení," řekl k utkání kouč slávistické rezervy David Střihavka.

FK Robstav - Slavia Praha B 4:0 (1:0)

Branky: 10. 59. a 69. Sow, 49. Zeman. Rozhodčí: Rejžek. ŽK 1:1. Diváků: 121.

Slavia: Dvořák - Trédl (59. Piták), Hunal, Švec (73. Behenský), Zachoval - Kopáček (46. Voriazidis), Planka, Jelínek (46. Hájek) - Sy, A. Pudil (58. Rama), Toula.