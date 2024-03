Nabuzeni výhrami se soupeři ze špičky tabulky jeli fotbalisté Admiry na hřiště posledního Králova Dvora. Zápas devatenáctého kola skupiny A České fotbalové ligy ale přinesl velké překvapení, domácí vyhráli 3:2!

Domácí "Cábelíci" dali základ k vítězství už v úvodní čtvrthodině. Už ve třetí minutě Bouček vystihl odkop, doběhl míč ve vápně a předložil ho pod sebe do tutovky Krátkému. Ten zamířil přesně a v důležitém zápase poslal svůj tým do vedení.

Po deseti minutách vyvezl míč Patrovský, posunul ho do křídla Krátkému a jeho zblokovaný centr si do vlastní sítě srazil hostující Čížek. O zkorigování se ještě před poločasem postaral Záruba, když prudký centr dostal hlavou za Tetoura.

„Hodně nám vyšel vstup do zápasu, byli jsme aktivní a agresivnější než soupeř. Úvodní tlak vyústil ve dvě branky, takže jsme se dostali do vedení, měli jsme utkání pod kontrolou, ale pak ve 38. minutě přišlo zničehonic snížení, které nás trošku znervóznělo. Pak to bylo nervózní, nebyli jsme tak nebezpeční dopředu a pomohl nám až třetí gól ze standardky,“ hodnotí vítězné utkání trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Definitivní tečku udělal prodloužením standardní situace Patrovského svým druhým gólem Krátký. „Celkově to byl těžký zápas s kvalitním soupeřem, hrálo se na těžkém terénu, pro lidi sice ne moc atraktivní, ale v tuhle chvíli potřebujeme hlavně body, takže na krásu se teď úplně nekouká,“ vysvětluje Šilhavý.

Po třech prohrách v jarní části už bylo načase, aby domácí fotbalisté zabrali. Úvodní tři kola měli těžký los a proto proti Admiře byli hladoví po bodech. „Domažlice se Slavií jsou teď v té soutěži odskočené, zbytek se už vyrovnává. Myslím si, že Admira je v tuhle chvíli trošku těžší soupeř než Hostouň, odkud jsme věřili, že nějaký bod přivezeme, ale to se nestalo. O to víc jsme rádi, cítíme, že jsme zvládli těžký zápas a budeme si přát, aby nám to pomohlo, ale to se ukáže až následující zápasy, protože teď jedeme dvakrát ven, takže i z tohohle pohledu by teď byla nějaká ztráta nepříjemná,“ dodal Šilhavý.

Pro tým z Kobylis šlo o hodně hořkou porážku. "Zápas jsme si prohráli sami tím, jak jsme do něj vstoupili. Nekoncentrovaní, nepřesní a nedůrazní. Soupeř toho dokázal v úvodu využít a potrestal nás za bídný úvod dvěma góly. Přesto jsme se dokázali do utkání dostat a výkon z prvních dvaceti minut zlepšit. Postupně jsme získávali převahu a podařilo se nám do poločasu snížit. Více utkání, především druhý poločas, komentovat nebudu. Jsou prostě věci, které vás vedou k zamyšlení, zda energie, čas a zdraví stojí za to, abych je v šedesáti letech zažíval," neskrýval rozčarování kouč Admiry František Peřina v hodnocení pro klubový web.

Králův Dvůr - Admira Praha 3:1 (2:1)

Branky: 3. a 72. Krátký, 13. vlastní Čížek - 38. Záruba. Rozhodčí: Švagr - Doubrava, Dohnal. Diváků: 120.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Benda - Patrovský (87. Fatrdle), Kabele (74. Černý), Hradecký, Sedláček (57. Kuča), Jinoch (87. Novák) - Krátký.

Admira: Keller - Fric (46. Čácha), Krunert, Jandovský (46. Burýšek), Kolář (77. Martinic), Záruba (87. Skalický), Čížek, Zahálka, Horák (77. Mráz), Kunc, Koutecký.