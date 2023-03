"Rychlý první gól to ovlivnil," přiznal kouč Admiry František Peřina. "Dukla vyhrála zaslouženě. Pět šest hráčů z áčka bylo znát. My byli všude druzí, ve všem zaostávali a Dukla nás přehrála fyzicky i herně," pokračoval.

Vítězná premiéra Dukly! Na Julisce porazila Třinec góly Kozla s Moulisem

Jeho svěřence trápila v týdnu viróza, ale na to se nevymlouval. "Sedm hráčů trápila v týdnu chřipka, ale to nás neomlouvá. Neměli jsme sílu ani kvalitu, abychom Duklu přehráli. Bohužel… Mrzí mě, že jsme udělali hloupé chyby. Že někomu není po nemoci dobře, to musím respektovat, ale dělat hloupé chyby, na které ještě dopředu upozorňujeme, to mě štve," dodal Peřina.

Jeho protějšek na straně Dukly, Aleš Majer, byl pochopitelně spokojenější. "Bylo to velmi bojovné utkání, s Admirou je to vždy těžké. Má velmi dobrý tým, na třetí ligu nadstandardní a patří k nejsilnějším v soutěži. Díky klukům z áčka jsme to zvládli a potrestali dvě zaváhání soupeře, pak jsme si to už pohlídali, i když byla Admira nepříjemná po celý zápas," poznamenal.

