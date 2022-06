„Cítíme obrovské zklamání. Fotbal dělám dlouho, ale něco takového jsem ještě nezažil. Během pár vteřin se vám obrátí celý fotbalový svět. Je to smutné, teď po zápase hodně bezprostřední a bereme to hodně špatně. Člověk se z toho časem dostane, ale teď je to pro nás všechny hodně smutné,“ přiznal trenér Vltavínu Tomáš Freisler.

Jeho svěřenci prakticky po celou sezonu trůnili na čele tabulky. „Měli jsme své starosti celé jaro, ale nakonec jsme to i tak měli ve svých vlastních rukách a mohli si to uhrát sami. Jakmile jsme se dostali do vedení, bylo to skvěle nalajnované, ale bohužel, z posledního nákopu, z poslední akce…“ dodal smutně.

Hráčem, který Pražany tak rozesmutnil, byl Ladislav Volešák, dvojnásobný mistr se Slavií 2008 a 2009, jinak bývalý hráč například Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Slovácka či Příbrami. Po dlouhém nákopu z vlastní poloviny zaběhl za obranu soupeře a zblízka nedal brankáři šanci. S klubem Povltavská FA se tak v posledním zápase rozloučil opravdu stylově.

Mistr z Plzně chce být mistrem se Slavií. Do Edenu přichází Eduardo Santos

Už v pátek vyhrál Králův Dvůr nad Domažlicemi a čekal, jestli zaváhají oba pražského týmy. Vltavín selhal, ale rezerva Slavie ne. Doma porazila béčko Plzně 3:1 a zajistila si tak prvenství v soutěži i postup do baráže se Zápy, vítězem skupiny B ČFL.

„ Bude to vyvrcholení celé soutěže, určitě jsme dobře připravení. Zápy mají starší tým, takže je budeme chtít přeběhat, chodit za obranu. Doufám, že je předčíme, zvládneme oba zápasya oslavíme to postupem,“ těší se záložník slávistické rezervy Jakub Kopáček.

První barážový zápas se hraje ve středu, odveta v sobotu.