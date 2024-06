Jednoznačně pomohly. Atmosféra byla dobrá, věřili jsme, že když budeme držet dobrý výkony, projeví se to. A to se stalo právě v těchto dvou zápasech. Nastartovalo nás to a už jsme v tom zůstali.

Ano, dá. Podzim se nám výsledkově nepovedl, měli jsme problémy s kádrem, trápil nás nedostatek hráčů a všechno se to sečetlo. Moc se nebodovalo, ale přes zimní pauzu se mužstvo doplnilo a nakonec se podařilo uniknout ze sestupových vod do středu tabulky. S jarní částí tedy panuje spokojenost.

Kromě druhých Domažlic jste na jaře neprohráli venku. Čím si tuhle skvělou bilanci vysvětlujete?

Snažili jsme se neřešit, jestli hrajeme doma nebo venku. Bez ohledu na soupeře jsme potřebovali neustále bodovat.

Na druhou stranu sedm domácích remíz je hodně ztracených bodů, že?

Ano, to nepochybně.

Zpátky k jaru… I když se vám dařilo, tak klid nikdy nebyl, že? Týmy z dolní části najednou pravidelně bodovaly…

Přesně tak. Dalo se to čekat, soutěž je hodně vyrovnaná a rozdíly mezi týmy nejsou veliké. Do každého zápasu jsme šli s cílem ho zvládnout herně a hlavně bodově. Chtěli jsme brát body na základě kvalitní hry a nekoukat doleva nebo doprava.

Překvapilo vás něco na sezoně? Ať už pozitivně či negativně? Změnila se nějak ČFL?

Nebylo tam nic, co by se vymykalo předchozí sezoně. Veliká vyrovnanost tam byla i loni, kromě Sokolova, který byl hodně odskočený. Týmy hrají stabilně. Jsou tam tradiční Domažlice, Admira, Robstav, pak béčka, ta se mění. Podobně jako u nás, kam chodí mladí hráči ze Sparty. Kromě béček se jinak týmy moc nemění a úroveň se drží.

ČFL: Vltavín - Motorlet, závar po rohovém kopu hostů. | Video: Deník/Michal Káva

Jak dlouho si hráči užijí volno a kdy začnete s letní přípravou?

Skončili jsme hned po posledním zápase 8. června a do přípravy naskočíme 10. července. Takže máme měsíc volno a pak se do toho hned pustíme.

A ideálně novou sezonu začít ve stylu, v jakém jste končili tu minulou, že?

No… (směje se) To by bylo dobré, ale čeká nás určitá obměna kádru. Po sezoně skončil kapitán Podzimek a další zkušený hráč Tichý. To bude zásah do týmu. Pracujeme na náhradě, na doplnění, to se samozřejmě týká i dorostenců ze Sparty. Všichni, co u nás byli na jaře, se vrátili a přijdou zase další.