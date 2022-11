Žižkov vedl už po 20 minutách o dva góly díky trefě Batioji s Řezáčem. Krátce po změně stran se prosadil Voltr. Vošahlík sice vykřesal hostům jiskřičku naděje, ale brzy jsi čtvrtým gólem sfoukl Bazal.

„Kromě pár minut po obdrženém gólu jsme měli zápas pod kontrolou. Kluci hráli s chutí a dobře k tomu přistoupili. Děkujeme také fanouškům za podporu,“ vzkázal Šmarda.

Ten musel těsně před zápasem řešit změnu v brance. Na rozcvičku nastoupil Švenger, ale ten nakonec odešel do šatny a mezi tyče nastoupil Myška. "Švengi měl problémy s břichem. Zkusil to, ale nešlo to. Vojta to zvládl skvěle," dodal trenér.

Zdroj: FKVŽ

Žižkov - Jablonec B 4:1 (2:0)

Branky: 6. Batioja, 19. Řezáč, 54. Voltr, 77. Bazal - 64. Vošahlík. Rozhodčí: Vojtěch - Tryzna, Fišer. ŽK: 14. Konda, 83. Černák (oba J). Diváků: 625.

Žižkov: Myška - Řezáč, Březina, Tregler, Muleme - Súkenník (81. Buneš) - Prošek (62. Hönig), Batioja (62. Petráň), Jirásek, Klusák (62. Bazal) - Voltr (62. Kadlec).

