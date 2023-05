/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Motorletu v minulém kole ČFL vyhráli na hřišti Hostouně a body z venku chtěli potvrdit na domácím trávníku. Na ten ale přijel lídr z Domažlic a Pražanům nedali šanci. Vyhrál 3:0 a vedoucí příčku skupiny A třetí nejvyšší soutěže potvrdil.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice vyhráli na Motorletu 2:0. | Video: Deník/Martin Mangl

Na první gól se čekalo hodinu hry, domažlický mladík Zajíček se perfektně trefil do šibenice. Chvíli poté utíkal sám na branku Došlý, nedal, ale chuť si spravil krátce poté, kdy míč dorazil zblízka do sítě.

Sluncem zalitý zápas Admira nezvládla v závěru. Rozhodl gól v poslední vteřině

„Myslím si, že první gól to dneska rozhodl," nechal se chvíli po zápase slyšet domažlický kouč Pavel Vaigl. „V prvním poločase to z naší strany nebylo ono. Sice jsme poměrně často drželi míč, ale hrozně těžko jsme se dostávali do šancí," poznamenal trenér Jiskry, který pochválil i soupeře. „Bylo to také tím, že Motorlet má velmi silný tým, který od půlky dobře brání. A když jsou výš, tak nepříjemně napadají," vysekl 47letý kouč poklonu pražskému rivalovi.

Zdroj: Jiří Pojar

FK Motorlet Praha - TJ Jiskra Domažlice 0:2

Branky: 61. Zajíček, 77. Došlý. Rozhodčí: Míč – Nedvěd, Krupka. ŽK: 2:1 (42. Filip, 58. Frizoni - 45+2. Zajíček). Diváci: 122.

Motorlet: Mihálek – Filip (66. Walter), Čepelák (71. Hrabina), Šulc, Rataj, Nátr (66. Gilian), Vaněk, Stoch, Frizoni (66. Kolář), Kodr, Hauer. Trenér: Martin Poustka.

Domažlice: Cherepko – Teršl (80. Sojka), Mužík, Zajíček, Rychnovský, Vůch (80. Mlynařík), Došlý (89. Holík), Pavlík (88. V. Černý), Dvořák, Vávra, Fedak (88. Bílik). Trenér: Pavel Vaigl.