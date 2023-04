/FOTO, VIDEO/ Víkendové kolo České fotbalové ligy okořenil souboj dvou týmů z čela tabulky. B tým Bohemians hrál v Domažlicích, oba celky měly na kontě stejný počet bodů, Pražané byli na čele kvůli lepšímu skóre. To už ale neplatí, po vítězství 2:0 vévodí skupině A třetí nejvyšší soutěže právě domažlická Jiskra.

22. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - Bohemians Praha 1905 B 2:0. | Foto: Jindřich Schovanec

První gól zápasu přinesla už čtvrtá minuta, kdy se na hraně velkého vápna napřáhl ke střele kapitán Domažlic Petr Mužík a s přispěním nejistého zákroku hostujícího gólmana otevřel skóre. Ještě do poločasu to mohlo být o dva góly, ale trefu Jana Zajíčka rozhodčí neuznal kvůli údajnému faulu Františka Dvořáka.

To ovšem domácím nemuselo vadit, protože o čtyři minuty později už vstřelila další gól, a tentokrát regulérní. Autorem zásahu byl zmiňovaný Zajíček, jenž gólmana hostů propálil tvrdou přízemní ranou z poměrně ostrého úhlu. Ani v tomto případě ale nemůže mít jednadvacetiletý ruský gólman Pchelovodov čisté svědomí. Leč tvrdou, ale na přední tyč mířenou bombu, mohl (měl) nejspíš lapit.

Přestože k vidění pár šancí bylo, diváci v ochozech už se do konce utkání branky nedočkali. Jiskra tak vrátila béčku Bohemians podzimní drtivou porážku 0:5, vyhrála před vlastními fanoušky 2:0 a posunula se na první místo třetiligové tabulky. O tři body před Klokany a o čtyři body před třetí zálohu Viktorie Plzeň. Ta má ovšem zápas na hřišti Povltavské Fotbalové akademie k dobru.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří připravili hřiště tak, aby se mohlo hrát, a také hráčům, kteří plnili všechno, co jsme si řekli před zápasem. Kluci bojovali a musím je pochválit za to, jak k utkání přistoupili. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, i když to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Klobouk dolů, hráči tam nechali všechno," řekl mimo jiné na pozápasové tiskové konferenci domažlický trenér Pavel Vaigl, který nezapomněl ani na fanoušky, kterých na šlágr kola přišly více než tři stovky. „Patří jim velký dík. Na to, že nebylo ideální počasí, našli si cestu a myslím si, že až na pár chybiček, se jim zápas musel líbit," dodal.

VIDEO: Tradiční pozápasová tisková konference



TJ Jiskra Domažlice - Bohemians Praha 1905 B 2:0 (2:0)

Branky: 4. Mužík, 41. Zajíček. Rozhodčí: Severýn – Polena, Hrivík. ŽK: 2:3 (49. Sojka, 88. Černý - 43. Janovský, 63. Kadlec, 88. Dostál). Diváků: 353.

Domažlice: Cherepko – Sojka, Rychnovský, Fedak – Vůch (74. Černý), Mužík, Došlý (90+1. Mlynařík), Pavlík (90+1. Bílik), Vávra – Zajíček (81. Zajíček), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

Bohemians B: Pchelovodov – Kadlec, Janovský (65. Nekvasil), Dostál – Farkaš, Damašek (46. Lehovec), Novák, Těšínský, Vrána (65. Wexler) – Koutský (75. Panc), Zeman. Trenér: Dalibor Slezák.