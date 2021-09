Branky: 9., 34. a 44. Krmenčík, 56. a 71. Horský, 16. Douděra, 27. Obadal, 33. Šmíd – 45. a 63. z pen. Mlika.

Největší pozornost byla upřena do Horních Počernic, areálu Xaverova. Marek Jarolím, trenér rezervy Slavie, totiž do zápasu proti Sokolovu nasadil trojici hráčů z ligového A týmu. Stopera Takácse a útočníky Kuchtu s Krmenčíkem. A řádilo hlavně útočné duo. Oba kanonýři odehráli 51 minut a v prvním poločase, který domácí vyhráli 6:1, vstřelil Krmenčík hattrick a Kuchta, jenž nastoupil netradičně v záloze, přihrál na góly hned čtyřikrát.

„Kluci z áčka měli obrovský přínos, takže za to moc děkujeme trenérům, že je poslali a zároveň si kluci chtěli zahrát. Přinesli nám obrovskou kvalitu a našemu mladému týmu ukázali spoustu prvků, na kterých musíme pracovat a přiblížit se jim,“ řekl po utkání trenér slávistické rezervy Marek Jarolím.

„Nám to extrémně pomohlo a snad to pomohlo i jim, že mají trošku sebevědomí a nabrali herní klid. Teď zase pomůžou áčku, proto tady i jsou,“ pokračoval v hodnocení a pochvaloval si také zařazení Kuchty do záložní řady. „Hrál podhrot a dělal tam rozdílové věci. Bral si těžší balony, se kterými dokázal vyjet a tím posouval naši hru. Podal výborný výkon.“

Výhra se svěřencům Marka Jarolíma určitě hodila. Byla totiž tou první v sezoně.

Admira - Příbram B 2:1

Branky: 35. a 60. Čácha – 62. Lukavský.

Bohaté zkušenosti s týmem Příbrami má kobyliská Admira. Před měsícem doma hostila ligové áčko a v rámci MOL Cupu prohrálo 0:1. Teď si chuť spravilo v rámci ČFL na příbramské rezervě, kterou porazila 2:1.

„Tehdy nám trenér Příbrami Valachovič s nadsázkou říkal, že momentálně hraje béčko lépe než áčko. Překvapili mě, jak výborně trénované a organizované mužstvo to je,“ hodnotil víkendového soupeře trenér Admiry František Peřina.

Ten měl před zápasem velké starosti, pro zranění mu vypadlo hned sedm hráčů základní sestavy. „Kvůli tomu to pro nás bylo hodně těžké. Lepili jsme hlavně obranu, stoperská dvojice byla úplně nová. Na začátku jsme byli trochu rozhození, ale soupeře nepustili do šance. Brzy po našem druhém gólu jsme inkasovali a museli se strachovat o výsledek. Vzhledem ke složení jsem se třemi body opravdu spokojený,“ pochvaloval si.

Vyšehrad - Hostouň 3:1

Branky: 42. a 90+1. Kubeš, 71. Vaněk – 70. Hájek.

Vyšehrad počtvrté v řadě vyhrál, doma přehrál Hostouň 3:1 a v tabulce je druhý o jeden bod za vedoucími Domažlicemi. „Podobně jako před týdnem ve Varech jsme mohli i tento zápas rozhodnout mnohem dříve, takže by se nám pak hrálo lépe, nicméně tři body jsme získali. Na druhou stranu máme bohužel celkově už pět zraněných hráčů,“ řekl asistent trenéra Jaroslava Klímy Ondřej Švejdík.

Povltavská FA - Motorlet 0:2

Branky: 44. Akosah, 55. Rayan.

Vltavín – Domažlice 2:2

Branky: 71. a 82. z pen. Pejša – 8. Brabec, 75. Mužík.

Skupina B: Mladá Boleslav B - Bohemians B 2:6

Branky: 13. Pech, 48. Coňk - 24. a 71. Zeman, 22. Koubek, 68. Vacek, 71. Ugwu, 84. Lehovec.

Dukla B - Ústí nad Orlicí 6:0

Branky: 34. a 76. Hodek, 35. Hrubeš, 57. z pen. Varačka, 68. Uhlíř, 72. vlastní Galus.