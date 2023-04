Obrazem: Rezerva klokanů opět vede ČFL! O víkendu porazila Hostouň

/FOTOGALERIE/ Fotbalistům Bohemians se v letošní sezoně daří. A to platí o prvoligovém áčku, i o B týmu z ČFL. Ten o víkendu na domácím trávníku v Uhříněvsi porazil středočeskou Hostouň 3:1 a vrátil se do čela tabulky, kde byl i celou zimní přestávku. V prvním poločase se dvakrát trefil Vrána a stav 2:0 platil až do závěrečných minut. V nich se ale ještě událo mnoho zajímavého. Nejprve v 90. minutě snížil Habovda, v první minutě nastavení pak dal vítězství domácích definitivu Nekvasil. Podívejte se do fotogalerie!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte