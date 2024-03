Obrazem: Derby pro Vltavín. Bral tři body na Admiře

/FOTO, VIDEO/ Poté, co fotbalisté Admiry v ČFL porazili Hostouň a béčko Budějovic, upozoroňoval trenér František Peřina na to, že jeho tým má problém s týmy ze spodních pater tabulky… A to se opět ukázalo. V minulém kole parta z Kobylis prohrála na hřišti posledního Králova Dvora a na začátek prodlouženého velikonočního víkendu nezvládla ani domácí zápas s předposledním Vltavínem. Ten po bojovném výkonu vyhrál 2:1.