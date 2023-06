Naše největší síla? Chtíč, vášeň a fanoušci, říká gólman Švenger před baráží

Zatímco většina fotbalistů si užívá dovolenou, pro týmy Viktorie Žižkov a Jiskry Domažlice nadešel rozhodující týden sezony. Oba soupeři se utkají v baráži o postup do druhé nejvyšší soutěže! "Těším se na to. A věřím, že to dotáhneme a společně s fanoušky oslavíme jako jeden tým," přeje si žižkovský brankář Milan Švenger, jedna z největších opor týmu kouče Michala Horňáka.