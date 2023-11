/FOTO, VIDEO/ Sedmé místo Admiry v podzimní tabulce skupiny A České fotbalové ligy po dvou prohrách na úvod sezony a pak aféry s rozhodčím Patákem? Nakonec to není špatný výsledek, ale v Kobylisích rozhodně čekali víc a na jaře budou mít svěřenci kouče Františka Peřiny co napravovat. „Spokojení nejsme, ale po těch vlivech, co nás potkaly na úvod sezony… Kabina pak perfektně zafungovala a zlomilo se to,“ těší Peřinu.

Trenér Admiry František Peřina ví, že na jaře musí být jeho parta lepší. | Foto: PFS

Pojďme nejprve k úplnému závěru podzimu, ten jste zakončili vysokou porážkou 0:5 v Domažlicích. To je hodně krutá tečka. Jak jste zápas viděl z vašeho pohledu?

Byl to bizarní zápas, ve kterém se událo hned několik věcí. Už ve třetí minutě jsme prohrávali 0:2, což nepamatuju ani z hráčské ani z trenérské kariéry. Bylo to po našich chybách, nekoncentrovanosti, soupeř nás přehrál dvěma rychlými protiútoky. Jeden skončil rohem, ten jsme si nepohlídali a pak po rozehrání přišel další brejk. Hodně špatný vstup, ale pak jsme se zvedli, hrál se poměrně svižný fotbal. Dostali jsme pak třetí branku, a ve druhém poločase zopakovali stejný začátek. Kromě těchto pěti minut poločasů jsme neodehráli špatný zápas. I domácí trenér Pavel Horváth říkal, že to bylo poměrně vyrovnané. Doplatili jsme na chyby. Dali jsme dvě břevna, tyč a nedali penaltu, ale na to se nikdo neptá, domácí měli obrovskou kvalitu dopředu. 5:0 je ostudný výsledek.

Sedmé místo podzimní tabulky… Jak jste s tím spokojeni?

Po tom strašidelném začátku… V prvním kole jsme měli béčko Slavie tak nabité, jako celý podzim ne a pak Hostouň, oba lídry tedy na začátku. Po dvou kolech jsme byli bez bodu, pak přišla aféra s Patákem, prohra 0:4 na Vltavínu, doma s Povltavskou, trvalo to do šestého kola. Hodně nás to v šatně zasáhlo, aféra na nás dolehla a byli jsme na tom zle. Otočilo se to od Přeštic…

K tomu se ještě vrátíme, ale ještě k tomu úvodu… To musel být pořádný direkt, tři špatné zápasy, i když v tom třetím výhra, tak poznamenaná rozhodčím Patákem…

Ano, po dvou prohrách jsme vyhráli, ale všechny ty okolnosti, které se udály, nás hodily dolů, celý klub. Nechtěli jsme pořád koukat na to, co všude píší o Patákovi, my v tom byli nevinně, ale lidem to těžko vysvětlíte. Já řešil mužstvo, zisk bodů byl pro nás stěžejní. Na začátku se potkaly ty dvě linie.

Tehdy Patákova kauza rezonovala celým fotbalovým hnutím. Připomínal vám to někdo ve zbytku podzimní části?

Rezonovalo to celým podzimem a někdo to připomněl. Přijeli jsme ven, fanoušci měli nějaké řeči, ale museli jsme se proti tomu obrnit, těžko to šlo někomu cizímu vysvětlovat.

Tehdy se řešilo i možné opakování zápasu, které nabídl šéf Admiry. Pohnulo se to nějak?

V minulém týdnu rozhodla Řídící komise pro Čechy, že zůstává výsledek na hřišti. Oficiální stanovisko nám přišlo minulý pátek, takže pro nás platí tři body.

A teď k tomu zlomu, který přišel s výhrou v Přešticích. Co se stalo?

Otočilo se to, perfektně zafungovala kabina. Urvali jsme to tam, pak přišla šňůra tří výher plus remíza. Jen na Motorletu jsme prohráli, bodovali jsme v sedmi z osmi zápasů, až pak ty Domažlice.

Napravilo to alespoň trochu ten podzimní dojem?

Spokojení nejsme. V kontextu loňského podzimu a celé minulé sezony, obzvlášť, když jsme kádr posílili… Okolnosti a další vlivy nahrály tomu, že jsme pozice neuhájili. Sedmé místo vypadá relativně dobře, ale tabulka je tak vyrovnaná, že to vlastně nic neznamená. Na jaře musíme makat, dřít, snažit se v zimní přípravě, abychom byli na jaře lepší. Na druhou stranu, po tom strašném začátku to s 21 body a sedmým místem nedopadlo tak špatně. Čekal jsem ale víc.

V čem byly vaše výkony jiné než v předchozí sezoně?

V létě jsme obměnili kádr, přišli čtyři kvalitní hráči, hodně fotbaloví. Měli jsme hru postavenou na fyzické kondici, vysokém napadání a i příchodem těchto hráčů se to začalo měnit. I ze strany soupeřů jsme slýchali, že jsme začali hrát víc fotbal. Zapracování hráčů na to mělo vliv, ale nechci se vymlouvat. Přišel také Radek Šiler z dorostu, který už na jaře za áčko hrál, v každém zápase dal gól a čekali jsme, že přijdou další góly. Dal jich na podzim jedenáct, mohlo jich být i víc, je to excelentní střelec. Hra byla v první polovině podzimu ovlivněná tím, jak padla na klub deka. Až ten zlom ukázal sílu našeho mužstva.

Na začátku sezony jste dvakrát prohráli, se Slavií B a Hostouní. U Slavie se to očekávalo, ale překvapuje vás, že o bod zpět za ní je druhá Hostouň i v konečné podzimní tabulce?

O Slavii se ani nemusíme bavit… Hostouň pro mě byla překvapením. Má kvalitní mužstvo, dobře vedené trenérem Rodingerem. Viděl jsem všechny jejich utkání a trochu kopírovali náš podzim. Až do posledního kola jsme byli první a odehráli mnoho vyrovnaných zápasů, kdy jsme měli štěstí. Teď to potkalo Hostouň. Měla často štěstí, vyhrávala o gól, maximálně o dva, i když byli někdy soupeři lepší. Ale na to to nesvaluju, kvalita tam nesporně je, trenér dokáže z týmu vymáčknout maximum. Otázka, jestli to zopakují na jaře.

Překvapilo vás během podzimu ještě něco jiného?

Bylo tam víc překvapení. Hostouň, kolik nasbírala bodů. Překvapil mě i neúspěch Vltavínu. Má mužstvo plné zkušených hráčů, hráli na špici, doplnili tým mladými sparťany a čekal jsem je zase nahoře. Bohužel jsou dole. Překvapením je pro mě také umístění Písku a Přeštic. Oba týmy mají velmi kvalitní kádry, mají na víc než na pozice, na kterých jsou.

Zmínil jste Radka Šilera. Dal jedenáct gólů, ale moc se k němu nikdo nepřidával. Chyběly vám i další góly?

Znovu bych se opakoval, obměnil se kádr, těžký začátek. Hlavně Radek odejde, jeho jedenáct gólů nám bude chybět. Nabídky na něj jsou, půjde do profesionálního fotbalu, do první nebo druhé ligy v zimě. Bude potřeba ho nahradit. Navíc dva hráči ze základu odejdou pracovně do zahraničí, takže nás budou čekat tři poměrně velké zásahy. Musíme dát mančaft dohromady, doplnit ho, připravit se na to, abychom byli konkurenceschopní. Budeme se snažit zapracovat na herní stránce, abychom nehráli jen na sílu, chceme tým posunout. Doufám, že jaro nebude ovlivněné vlivy jako na podzim a bude více v klidu.