Svěřence bulharského trenéra Vasila Boeva trápí především krátké časové úseky, ve který dostávají rychlé góly za sebou. S Vlašimí i Admirou se jednalo o rozmezí pěti minut, Motorlet skóroval dvakrát, když mu stačily pouhé tři k tomu, aby vedl rychle 2:0. Jednou se trefil právě Stoch. „Přijde mi, že se nesoustředíme celý zápas kompletních devadesát minut. Vždy máme výpadky. Teď nás potkal na začátku. Je to velká škoda,“ mrzelo gólmana Benešova Jakuba Schummera.

Zejména pro ně bylo utkání hodně těžké. V ledovém větru měl jinak do přestávky málo práce a tak se neměl jak zahřát. „Co se týče počasí, tak nic příjemného. Myslím ale, že příští týden nebude lepší,“ mínil 21letý gólman Středočechů. Hosté dokázali zareagovat a rychle odpověděli na druhý gól domácích. Do přestávky stačili dokonce i vyrovnat a tak úvodní dějství skončilo remízou 2:2.

Vyrovnaný stav držel dlouho i po přestávce. Schummer si bez problémů poradil se střelou Stocha doprostřed brány, stejně tak si ale vedl i na druhé straně jeho protějšek. Hvězda domácích a gólman hostů se potkali znovu v 68. minutě. Bývalý hráč londýnské Chelsea, tureckého Fenerbahce či Slavie nebo Liberce se opřel do míče z přímého kopu, benešovský gólman sice jeho pokus parádně vyrazil, avšak proti dorážce už byl bezmocný.

Motorlet nakonec zvítězil v pražském Mordoru 3:2 a lépe se naladil na nadcházející jarní část sezony ČFL. Na druhé straně Benešov bude mít po generálce o čem přemýšlet a co napravit do duelu s Velvary. „Zápas nám ukázal spoustu věcí. Musíme se z něj poučit na ten příští, který nás čeká uvidíme, zda to bude stačit,“ uzavřel Schummer.

Motorlet Praha – Benešov 3:2 (2:2)