Máme skvělou partu, jen výsledky mohly být lepší, má jasno kanonýr Admiry Šiler

/FOTOGALERIE/ Je mu teprve devatenáct let, ale už patří mezi opory pražské Admiry. Během čtrnácti podzimních zápasů áčka České fotbalové ligy si útočník Radek Šiler připsal deset gólů. Správně by jich mělo být ještě o jeden víc, nebyla mu připsána trefa proti Robstavu. Ale i tak má za sebou výbornou půlsezonu. „Cítím se dobře, dávám góly, ale fotbal je týmový, sám bych nikdy nic neuhrál,“ říká mladý talent, který by se rád prosadil v profesionálním fotbalu.

