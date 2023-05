Třiadvacáté kolo Fortuna ČFL ve skupině B přilákalo do ochozů více jak 400 fanoušků, protože se v něm utkal druhý celek tabulky, domácí Slovan Velvary, s lídrem tabulky žižkovskou Viktorkou. Stejně tak jako na podzim se ale branek nedočkali.

Tahák ČFL, sk. B dopadl stejně jako na podzim: Velvary (v modrém) - Žižkov 0:0. | Foto: Jan Sláma

Lépe do zápasu vstoupili domácí. Ale dvě slibné brejkové šance nedotáhli do konce, zadáci Viktorky je stihli včas zlikvidovat. Vedoucí celek oplácel, když ve 23.min. po rohovém kopu v malém vápně hlavičkoval Muleme těsně nad. O tři minuty později to byl znovu ten samý hráč, který vyzval ke skórování Treglera. Jeho střelu z první ale brankář Štefan stačil zneškodnit. Velvarský gólman v závěru prvního poločasu vytáhl skvělý zákrok, když reflexivně vyrazil hlavičku Řezáče.

Ve druhém poločase došlo na první větší šanci v 58.min., kdy znovu Muleme pálil z velkého vápna k levé tyči, ale Štefan opět úspěšně zasáhl. Velvarští odpověděli o deset minut později. Po rohovém kopu Vopata mířil hlavičkou za malým vápnem Šustr, ale radost mu zkazil pohotovým zákrokem zkušený gólman Švenger.

Jestliže mohl Slovan něčeho litovat, pak to byl průnik Šimkovského, který místo střely v 83.min. zvolil přihrávku pod sebe na Jakaba, ale jeho střelu Švenger zlikvidoval. Kaňkou zápasu byla červená karta hostujícího kapitána Súkenníka, který zatáhl v samotném závěru zápasu za záchranou brzdu a byl vyloučen.

"Z mého pohledu to bylo z obou stran kvalitní střetnutí, což potvrzuje fakt, že proti sobě nastoupily týmy z čela tabulky. Mám radost i z toho, že jsme si vytvořili víc šancí než soupeř, ale nedokázali jsme je vzhledem k výbornému výkonu brankáře Švengera zužitkovat. Co nás těší nejvíc je, že jsme utkání po stránce herně-taktické zvládli," pochválil své svěřence velvarský trenér Zdeněk Hašek.

Sparta remizovala na Slovácku. Z velkého tlaku vytěžila jen vyrovnání Krejčím

Jeho protějšek, někdejší sparťanský a reprezentační obránce Michal Horňák konstatoval: "Pro naši hru potřebujeme větší hřiště. Objektivně vzato ale bylo vidět, že střetnutí mělo velmi dobrou kvalitu, protože proti sobě nastoupily první a druhý celek tabulky."

Slovan Velvary - Viktoria Žižkov 0:0

Rozhodčí Drábek. ČK: 87. Súkenník (Ž). Diváků: 410.

Velvary: Štefan - Šimkovský, Rubeš, Drozda, Chábera - Šustr, Kott, Březina (61. Kim), Havránek (61. Jakab) - Vopat - Šlegl (71. Duong)

Mojmír STRACHOTA