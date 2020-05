/ROZHOVOR/ Už se to blíží! V neděli se po vynucené koronavirové přestávce vrátí na scénu výkonnostní fotbal. Úvodním zápasem Táborska s rezervním týmem pražské Slavie se rozběhne Letní liga, kterou letos premiérově pořádá SK Benešov. „Bude se hrát hlavně o prestiž. Zároveň ale i o znovuzískání přízně diváků a zájem sponzorů,“ řekl benešovský předseda Tomáš Novák, který v rozhovoru pro Deník popsal, jak se celá soutěž rodila.

Tomáš Novák, předseda SK Benešov. | Foto: archiv Tomáše Nováka

Benešov, Slavia Praha B, Bohemians Praha 1905 B, Viktoria Plzeň B, Táborsko a Písek. To je šest mužstev, které zasáhnout do soutěže, která má po ukončení letošního ročníku ČFL zacelit velkou mezeru do začátku ročníku následujícího. I proto nabídne dohromady třicet utkání.