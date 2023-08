Každý trenér vám řekne, že krátká. Čtyři týdny jsou strašně málo na to, abychom trochu obnovili kondici a také se sehráli. Přišli noví hráči, chtěli jsme si nějaké věci vyzkoušet. Hlavně čtrnáct dnů hrubé přípravy bylo náročných. Zasáhlo to i do přípravných zápasů, první dva jsme odehráli s těžkýma nohama, kluci šli přímo z lesa, neviděli balon. Nebylo to o zkoušení herních věcí, to až pak ke konci přípravy v Benešově a v generálce s Teplicemi. Uvidíme, jak se nám povede v mistráku, ještě jsme se snažili natrénovat tento týden před začátkem.

Mezi posilami je nejzajímavějším jménem střešovický střelec Vojtěch Burýšek…

S ním je to zajímavé, že se na webu pražského svazu objevil v podcastu a vypadalo to, že jsme ho chtěli na základě toho, ale tak to nebylo. Sledoval jsem ho už déle a chtěl ho už před rokem, sáhli jsme po něm až teď.

V minulé sezoně dal 51 gólů. Není ale skok z A třídy do ČFL až příliš?

Slýchávám, že z A třídy rovnou do třetí ligy to je zvláštní, ale už jsme to jednou udělali a nebyla to špatná volba. Já vždy dávám opačnou otázku. Když kohokoliv ze třetí ligy pošleme do A třídy, jestli dá on 51 gólů. Pro mě to bylo motivující. Hledali jsme střelce, věděli o něj a chtěl jsem mu tu šanci dát. I když není dlouho v roli střelce, má to v sobě, líbí se mi jeho styl hry.

Berete ho jako jasnou posilu pro áčko a ne k adaptování se v béčku?

Jednoznačně. Vždy vybírám hráče pro A tým. Musí to vždy být hráč, o kterém jsem přesvědčený, že může hned hrát. V přípravě jsme ho testovali čtrnáct dnů a přesvědčil nás.

Co další posily?

Zdroj: FKAPCo se týče odchodů, tak Kuba Michálek šel do Meteoru, Karvánek se tam vrátil z hostování. Trajhnan šel do Tempa, u brankáře Ježka jsme neprodloužili hostování. Z dorostu se do áčka posunul Jirka Veselý, výborný brankář, který bude šlapat na paty Kellerovi. Z dorostu přišel také Radek Šiler, který za nás hrál už na jaře, ale musel ještě hodně pomáhat dorosteneckému týmu v jeho soutěži. Posily máme dvě dobré, zkušené. Z Dukly přišel Tomáš Lauko. Rok se zotavoval po zranění křížového vazu, ale je zkušený, má herní kvality a slibujeme si od něj, že nás dobře posílí, stejně jako Vítek Kolář, který prošel Spartou, hrál v Příbrami, poslední rok byl v Motorletu. Je to levonohý univerzál, který nám hodně pomůže.

Minulou sezonu, hlavně na jaře, vás trápila marodka. Jste v plné síle?

Postihla nás v zimní přípravě a provázela celé jaro. Teď to musím zaklepat, že je to lepší. Příprava nám končí v pátek, absolvovali jsme ji s drobnými zraněními, nic závaženého. Pořád se rozehrává Vojta Venc, stoper, který nám chyběl celé jaro. Jestli nebude připraven k prvnímu zápasu, naskočil by do druhého.

Jaké budou cíle Admiry do nové sezony?

Všeobecně se očekává, že po loňském vydařeném podzimu budeme hrát nahoře. Já to říkám každou sezonu, chceme vyhrávat každý zápas a být první, to je vždy moje motto. (usmívá se)

Skupiny ČFL se každou sezonu trochu mění. Jakým směrem, co se kvality týče, se změnila tentokrát? Zdá se, že bude kvalitnější.

Áčko bude určitě kvalitnější. Nejen díky Slavii ale také Táborsku nebo Domažlicím. To je obrovská síla. Uvidíme, jak uspějeme. Jednoznačně nás ale čekají kvalitnější soupeři. Viděl jsem přípravné zápasy a nemají jen zvučná jména z ligy, ale i mladé talentované hráče. Jsou ve všech mužstvech, zkvalitňují hru. Kvalita soutěže oproti loňskému roku půjde nahoru napříč celou soutěží. Zápasy to budou těžké, vyrovnané. Byly i loni, ale letos bude kvalita o stupínek lepší.

Po roce opět začnete sezonu proti béčku Slavie. Jak vždy berete tento zápas?

Když jsme postoupili z divize, prohráli jsme s nimi 2:7. Pro diváky to byl výborný zápas, pro nás výsledkem už ne. Od té doby s nimi hrajeme každé první kolo. Je to atraktivní, přijdou lidi. Minulý rok byla Slavia ve druhé lize, teď je zpátky. Pořád má ale druholigové mužstvo. Dříve to hráli mladí kluci v dorosteneckém věku, doplnění Švecem a několika zkušenějšími hráči, teď ale má Slavia béčko plné hráčů, kteří už za sebou něco mají ve druhé lize, zahraniční hráče, hlavně vepředu. Je to obrovská síla, tým má kvalitu druhé ligy. O to to pro nás bude těžší než jindy.

Připomeňte si minulou sezonu Admiry v několika fotogaleriích…

Admira - Přeštice

Admira - Hostouň

Dukla B - Admira

Admira - Domažlice