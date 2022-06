Bylo to hlavně zásluhou spoluhráčů, vždy mi to perfektně připravili. Jsem rád, že jsem týmu pomohl zrovna v takovém zápase.

Byl to váš nejlepší zápas za B tým?

Hraju za dorost U19, minulý zápas proti Zápům jsem naskočil během hry, teď jsem poprvé za béčko nastoupilv základu.

Takže start z říše snů, že?

To ano. (usmívá se)

Šance jste proměňoval chladnokrevně…

Při prvním mi to dal bek z pravé strany do kapsy, jási hlavou obhodil gólmana a dal do prázdné. Při druhém mi to prostrčili středem, já běžel na gólmana sám a bodlem to dal kolem něj. Třetí, to jsem utekl stoperovi a gólmana přeloboval.

Jaké jste měli pokyny pro tento zápas? Dalo se čekat, že Zápy budou chtít baráž ještě zdramatizovat?

Z béčka hráli jeden nebo dva hráči, všichni jsme byli dorostenci. Abychom si to hlavně vyzkoušeli, poprali se a zjistili, jestli můžeme jít do dospělého fotbalu.

Vypadá to, že s tím nebude problém.

Uvidíme, co se stane po sezoně, kam všichni hráči půjdou.

Máte už nějaké zkušenosti i s A týmem Slavie?

Pár měsíců dozadu jsem trénoval týden s áčkem. Byla reprezentační přestávka, tak se povolali i mladší hráči. Byla to pro mě výborná zkušenost, pomohla mi.

Cílem je tedy se do hlavního týmu probojovat?

Ano!

Jste odchovancem Slavie. Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Teď jsme vyhráli ligu U19a k tomu získali double, vyhráli jsme proti mistrovi Slovenska. To považuji za největší úspěchy.