"Mini cíl jsme si splnili a teď máme dostatek prostoru na to kluky zase posouvat, vylepšovat, protože jsou mladí a na jaře se vrátíme všichni ještě silnější. Jsem pyšný na celý tým, včetně realizačního týmu. S podporou celého klubu jsme to zvládli," nešetří slovy chvály kouč slávistické rezervy David Střihavka.

I když jsou jeho svěřenci favority soutěže, uvědomuje si, že nepůjde o nic snadného. "Cíl je jasný, chceme postoupit, to je stanovený cíl pro sezonu. Ale musím říct, že třetí liga je hodně těžká a náročná soutěž. Kluby se na nás čím dál tím víc lépe připravují, takže budeme muset i my něco vylepšovat a už máme v hlavě nějaké věci, které do naší hry chceme přinést," poodkrývá další plány.

Hrajícím mentorem týmu je legenda sešívaných Milan Škoda, v obraně hraje Michal Ševc, často nastupuje Stanislav Tecl. Možnost sáhnout do ligového A týmu je velikou výhodou.

"Jsem v každodenním kontaktu s Přémou Kovářem a Standou Teclem, kteří se o nás starají. Je to o tom, kdo půjde z A týmu hrát za béčko a naopak, kdo z rezervy půjde na trénink s A týmem. Je to běžná spolupráce, která by měla být a myslím, že to funguje skvěle. Vycházíme si navzájem vstříc. Standa do toho zapadá skvěle. I to, jak o nás mluví, že je tady s námi rád, že nám chce pomoci, to je to zásadní, to nejdůležitější," těší Střihavku.

Ten má za sebou zajímavou kariéru. Čtyřikrát se stal mistrem ligy a pokaždé s jiným týmem - v roce 2005 se Spartou (hrál ale minimálně), 2008 se Slavií, 2011 s Plzní a 2012 se slovenskou Žilinou. Zahrál si také v Anglii (Norwich), Nizozemí (Tilburg), Bejrútu či Itálii (Caratese). Jako trenér vedl například české mládežnické reprezentační týmy.

Zkušenosti má i s ČFL, v níž nyní koučuje lídra. "Tato soutěž není jednoduchá a ještě se to posouvá. Soupeři jsou na vysoké úrovni," míní Střihavka.