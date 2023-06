Fotbalisté Žižkova aFotbalisté Žižkova a Domažlic měli pořádně dlouhou sezonu. Týmy vyhrály své skupiny ČFL a rozdali si to spolu v baráži o postup do druhé nejvyšší soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Po remíze 0:0 v Domažlicích se to povedlo Žižkovu, který zvládl domácí odvetu 4:0! „Jsme šťastní, že jsme zpět, klub to potřeboval,“ neskrýval nadšení útočník a nejlepší střelec týmu Radek Voltr.

Radku, jaké panovaly pocity bezprostředně po vyhraném postupovém zápase?

Bylo to úžasné. Celou sezonu jsme se na tohle připravovali. Věřil jsem, že se dostaneme do baráže a bylo strašně těžké se na takový zápas připravit v kontextu toho, že už dva měsíce jsme věděli, že budeme první. Člověk se s něčím takovým za kariéru ještě nesetkal. Musím pochválit všechny kluky, všechny, kdo pracoval v tomhle týmu, v tomhle klubu, fanouškům. Vyhráli jsme a je to pro všechny lidi odměna.

Že Viktorka skupinu ČFL bylo jasné prakticky už od podzimu. Udržet koncentraci muselo být hodně těžké, že?

Opravdu těžké. Člověk, který hraje celý život ligu, se s něčím takovým nesetkal. Je to dlouhá soutěž, o měsíc déle se musí koncentrovat, než je zvyklý. Bylo to složité. Znovu ale musím pochválit náš realizák, každého hráče. I když jsme ke konci občas měli výkyvy, správně jsme to načasovali. Jsem strašně šťastný.

Ulevilo se vám po rychlém gólu?

Samozřejmě. Ale na rovinu řeknu - já věděl, že to zvládneme. Cítil jsem, že máme neskutečnou kvalitu a zápas bude jenom o nás, se vší pokorou a respektem k soupeři. Věřil jsem v kvalitu našeho týmu. Věřím, že zůstane pohromadě a budeme úspěšní i ve druhé lize.

Museli jste o poločase krotit euforii, když platil stav 3:0?

Vůbec ne. Něco jsme si řekli, ale věděli jsme, že není konec, že je to teprve poločas a nemůžeme si dovolit zaváhání. Ve finále jsme zaváhali, kopala se proti nám penalta, ale Švengy nás fantasticky podržel. Ukázali jsme, že jsme zkušený tým, který se z ničeho nepos…

Baráž je velice ošidná věc, že? I kdybyste vyhráli skupinu ČFL o padesát bodů, vlastně to nic nemusí znamenat…

Je to zvláštní systém, ale je to tak, my s tím nic neuděláme. Je trochu nespravedlivé, že v Česku je baráž a na Moravě ne, ale věděli jsme to od začátku sezony a s tím jsme v klubu všichni zůstávali. Chtěli jsme Viktorku vrátit tam, kam patří. Povedlo se nám to a jsme šťastní. Splnili jsme jednu misi a teď začíná nová éra Viktorky. Věřím, že bude úspěšná i druholigová sezona.

A co vaše budoucnost na Žižkově?

Do baráže jsem vůbec nic neřešil, v hlavě měl jen postup. Mám na Žižkově platnou smlouvu a moje myšlenky zůstávají tady. Nemám důvod odcházet, jsem tu spokojený a věřím, že všechno bude fungovat tak, jako teď. Jsme zpátky ve druhé lize, klub to potřeboval.