/FOTOGALERIE/ Největším překvapením 22. kola České fotbalové ligy bylo vítězství 2:0 sedmé Dukly Praha B na hřišti druhých Domažlic.

Hosté udeřili poprvé ve 21. minutě, kdy se střelecky prosadil teprve devatenáctiletý mladík Alexander Magdi. Skóre pak zůstalo dlouho nezměněné, Chodové téměř do závěrečného hvizdu byli blízko vyrovnání. Naděje na jakýkoliv bodový zisk ovšem zhasly dvě minuty před koncem, kdy Brycha propálil Hrubeš a pečetil důležitou výhru hostů z hlavního města republiky.

Zklamání? Pochopitelně. Jiskra sice zůstává v aktuální tabulce třetí ligy druhá, ale vedoucí rezerva pražské Slavie utekla Západočechům už na sedm bodů. To je dost. „Potřebujeme, aby se uzdravili kluci, kteří nám chybí,“ připomněl trenér áčka fotbalových Domažlic Pavel Horváth pět hráčů, kteří jsou aktuálně na marodce. „Je to škoda, protože jsme omezení na střídání, ale to vlastně není žádná výmluva. S Duklou, která hrála velmi dobře, jsme prohráli asi zaslouženě, protože jsme ji nabídli našimi chybami tři čtyři šance, které využila,“ sdělil kouč Jiskry na tradiční pozápasové tiskové konferenci.

Na hru v poli si příliš nestěžoval, ta špatná nebyla, problém ovšem našel jinde. „Neměli jsme kvantum šancí, Dukla hrála dobře, ale měli jsme tam příležitosti, abychom alespoň vyrovnali. Ve vápně jsme byli bohužel málo důrazní,“ vypozoroval Horváth, jehož tým nedokázal vyhrát třetí z posledních čtyř duelů.

TJ Jiskra Domažlice - FK Dukla Praha B 0:2