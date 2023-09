/FOTOGALERIE/ Kdo musel ze zápasu šestého kola České fotbalové ligy Admira - Povltavská FA odejít už po hodině hry, opouštěl kobyliský stadion určitě s pocitem, že body zůstanou doma. V té době totiž hráči v černobílých dresech vedli 1:0 a vytvářeli si další gólové šance… V závěrečné půlhodině ale zkolabovali, hosté jim dali tři góly a odvezli si plný bodový zisk.

Admira nedotáhla dobře rozehraný zápas proti Povltavské FA do vítězného konce, doma padla 1:3. | Foto: Deník/Michal Káva

"Pro mě je to zdrcující porážka. Nebyli jsme horší, ale udělali jsme chyby, za které jsme zaplatili. Neproměnili jsme naše šance a soupeř to měl přesně naopak," neskrýval rozčarování kouč Admiry František Peřina.

Od úvodního hvizdu byli domácí hráči o něco aktivnější, málem ale inkasovali jako první. Po čtvrt hodině hry udělal Novák kličku brankáři Kellerovi, ale míč pak z úhlu poslal jen do tyče.

Vedoucího gólu se pak domácí dočkali ve 22. minutě, kdy brankář hostů nezachytil centr a Šiler pohodlně poslal míč do prázdné branky.

"První poločas patřil k tomu lepšímu, co jsme na podzim odehráli. Pustili jsme soupeře do situace, která zaváněla gólem, ale měli jsme převahu. Do druhého poločasu jsme vstoupili ještě lépe než do prvního. Šiller měl dvě stoprocentní šance, nejprve šel sám na brankáře a pak se neprosadil hlavou sám před brankářem," komentoval průběh zápasu kouč Peřina.

Zlom zápasu přišel v 63. minutě. Místo toho, aby domácí navýšili svůj náskok, bylo po centru a hlavičce Horáka do vlastní branky srovnáno. "Byl to zlomový okamžik. Psychicky jsme se položili, kluci úplně odešli. Snažili jsme se to oživit střídání, ale soupeř hrál chytře zezadu a čekal, až budeme tlačit, pak nás potrestal z rychlých protiútoků," dodal Peřina.

FK Admira Praha - Povltavská FA 1:3 (1:0)

Branky: 22. Šiler - 63. vlastní Horák, 81. M. Novák, 89. Šumilov. Rozhodčí: Matějka - Vojtěch, Erlebach. ŽK: 52. Čácha - 16. Zákostelský. Diváků: 280.

Admira: Keller – Herc (87. Konejl), Fric (46. Lauko), Burýšek (64. Záruba), Čácha, Douděra (76. Kolář), Čížek, Zahálka (76. Martinic), Šiler, Horák, Koutecký.

Povltavská: Benada – Lanc, Zákostelský, Vala, Starý (83. Smetana), Kozel (78. Šumilov), Mareš, Budínský, Hejda (61. L. Novák), Drobílek, M. Novák.