Jak moc jste si po sezoně potřeboval odpočinout a zmizet od fotbalu?

Hodně. Ale z dovolené jsem zpátky a už v tom zase lítám. (usmívá se)

Pokaždé, když jste se bodově chytili, přišly hned ztráty. Byla to pro vás psychicky nejnáročnější sezona?

Jednoznačně byla. Měli jsme dvě větší výsledkové krize. Jednu na podzim, kdy jsme nechytili začátek, dostali se do problémů, ale konec první půlky sezony to vylepšil. Pak přišla rána v podobě odchodu hráčů. U Šilera to bylo plánované, ale neplánované odchody byly u Vence, Douděry a Lauka. Najednou tam byla díra, kterou šlo jen těžko zacelit. Do toho nějaké nemoci – Zahálka, Koutecký, Čáha – a byli jsme v tom až po uši. Navíc Herce máme dlouho pryč kvůli křížovému vazu. Během jara jsme prohráli pět zápasů v řadě, ale nějak to zvládli a tři kola před koncem se zachránili. Bylo to psychicky náročné pro mě i pro hráče. Ale také to pro nás všechny bylo ponaučení. Pracujeme na posílení kádru kvalitou, aby áčko i béčko bylo na úrovni, abychom si dokázali se starostmi poradit dříve než se dostaneme do podobných krizí.

Jako hlavní body nezdaru se tedy dají vypíchnout odchody a absence?

Nechci, aby to znělo alibisticky, ale hodně se to na všem podepsalo. Realizační tým je za to také zodpovědný, neseme také díl viny. Ukázali jsme ale také nějakou sílu mančaftu a že si s tím dokážeme poradit.

Kdy vám bylo během jara nejhůře?