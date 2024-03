„Razíme pořád stejnou cestu rozvoje hráčů, nadstavbu mládeže. Věřím, že si s tím poradíme a také uhrajeme více bodů než na podzim. Předpoklady na to máme, na podzim jsme herně nepropadali, ale nezvládli to výsledkově a nestříleli dost gólů. Nejlepší střelec celé soutěže z minulé sezony, Zeman, odešel do Táborska a jeho góly se nám nepodařilo nahradit. S herním projevem jsme ale nebyli nespokojení,“ vrací se k první části sezony trenér Dalibor Slezák.