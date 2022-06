Brankáři koukají fanynkám na prsa a pouští hloupé góly. Stojí to prý za to!

Zápy bezprostředně po střetnutí, kterému přihlížel i kouč teplického áčka Jiří Jarošík, začali mohutně slavit. „Je to skvělý pocit! Jsem na kluky pyšný! Proti Teplicím to bylo těžké, hodně kousaly. My se ale na ně dobře připravili a splnili jsme náš cíl," vykládal jejich trenér Petr Vrabec, velký sparťan. „O mně je známé, že jsem sparťan, ale byl jsem i ve Slavii,“ usmíval se při otázce na barážový duel s béčkem Slavie. „Zkusíme ho vyhrát, ale do druhé ligy nepůjdeme, nedovolují nám to směrnice, jsou tam i další věci. A také si myslím, že v téhle soutěži máme víc nadějí na více vítězství,“ řekl za neustálého ryku svých svěřenců.

Čemu podle Vrabce Zápy vděčí za skvělou sezonu? „Já přišel v zimě, můžu hodnotit jen jaro. Prohráli jsme během něho pouze jednou, paráda! Kluci jsou úžasní, zaslouží si to. Nedostávali jsme góly, protože jsme trošku zapracovali na defenzívě. Není náhoda, jak se dařilo, ti kluci mají kvalitu."

FK Teplice B - SK Zápy 1:2 (0:1). Branky: 82. Matyáš Vachoušek - 33. Růžek, 55. Jelínek. Rozhodčí: Štrincl - Špindlerová, Pena. ŽK: 2:2. Diváci: 200.