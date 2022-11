"Počítal jsem s tím, že to bude obránce pouštět a zároveň, že je gólman daleko, tak jsem to zkusill, byl tam dřív, píchnul si to kolem gólmana a jasná penalta, podrazil mě," přibližoval střelec rozhodující moment zápasu.

Zbytek první půle se odehrával většinou podle žižkovských not. Hosté nebyli daleko od vyrovnání ve 24. minutě, kdy hlavou těsně minul branku bývalý hráč Viktorky Petrlák. Na druhé straně se po rychlém protiútoku neprosadil Súkenník.

Po přestávce hra v chladném počasí zamrzla a zdálo se, že všichni se už vidí v teple domova. Domácí pozorně bránili, nakopávali míče, ale s nimi si zase dokázala poradit obrana hostů.

"Stál proti nám nepříjemný soupeř," uznal Voltr. "V prvním poločase jsme byli lepší, druhý byl o soubojích a boji o střed hřiště. Jsme rádi, že jsme to nakonec uhráli silou vůle na 1:0," dodal.

Zápský kouč Petr Vrabec nebyl nadšený z toho, že jeho svěřenci nedali gól a domů se vrací s prázdnou, ale za celý podzim pro ně měl slova chvály. "Rozhodla penalta, bohužel takové situace se stávají. Byli jsme zakřiknutí, ale něco jsme si o přestávce řekli a bod si zasloužili. Ale zasloužili… nedali jsme gól a proto prohráli. Mrzí mě to za kluky, ale takový je fotbal," povídal.

"Kluky jsem nemusel ani nějak motivovat, hráli jsme proti Viktorce Žižkov, připravili jsme se dobře, bohužel chyběl ten gól. Na hráče jsem pyšný, odvedli skvělý kus práce. Nejen teď, ale za celý podzim. Nedařilo se nám třeba tolik gólově a bodově, ale věřím, že to na jaře zase přijde," dodal Vrabec.

Žižkov - Zápy 1:0 (1:0)

Branka: 9. Voltr z penalty. Rozhodčí: Melničuk - Kolátor, Flade. ŽK: Voltr - Pardubský, Duben. Diváků: 523.

Žižkov: Švenger - Řezáč (62. Žežulka), Březina, Tregler, Muleme - Súkenník (90. Buneš) - Prošek (62. Hönig), Jirásek (76. Kadlec), Batioja, Klusák - Voltr (76. Petráň)

Zápy: Vejmola - Pardubský, Duben, Růžek, Tarasiuk, Eliáš (82. Matějka), Kavalír (88. Janko), Petrlák, Kocourek (67. Hajdo), Jelínek J., Dočekal.

Zdroj: Deník/Michal Káva