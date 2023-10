/FOTOGALERIE/ Už od sedmé minuty fotbalisté Bohemians B doma nad Domažlicemi vedli. Vydrželo jim to hodinu hry, pak se hosté rozstříleli a nakonec si odvezli plný bodový zisk po výhře 3:1.

FORTUNA ČFL, skupina A, 9. kolo: Bohemians Praha 1905 B - TJ Jiskra Domažlice (na snímku hráči v modrých dresech) 1:3 (1:0). | Foto: Deník/Martin Mangl

„Dostali jsme sice brzy po pěkné akci Bohemky gól, ale jinak jsme od začátku zápasu hráli to, co jsme si řekli a chtěli. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, vytvořili jsme si dostatek šancí na to, abychom tady ty tři góly dali, za což jsem moc rád. Konečně jsme se totiž prosadili venku víc než dvakrát. Zasloužené vítězství," říkal po zápase domažlický trenér Pavel Horváth.

Martin Fillo v nedělním zápase na půdě Bohemians Praha 1905 B.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Výborné utkání odehrál zkušený Martin Fillo, který byl na pravé straně hřiště velice aktivní, vstřelil vyrovnávací gól a u vítězné branky kapitána Petra Mužíka asistoval. V dobrém světle se předvedl i mladíček a střelec poslední branky Jiskry Karel Jahn, který přišel na hřiště ve 35. minutě místo Václava Procházky, jenž odnesl nešetrný zákrok jednoho z domácích borců zraněním.

Žižkov oslavil 120. výročí. Bodem v derby se Spartou B

„Sám (Václav Procházka) říkal, že to není dobrý. Po tom zákroku hned cítil koleno," prozradil Pavel Horváth. „Uvidíme, jak na tom bude. Musíme počkat na vyšetření," doplnil kouč k situaci ohledně stavu svého ostříleného stopera.

Bohemians Praha 1905 B - TJ Jiskra Domažlice 1:3

Poločas: 1:0. Branky: 7. Bělaška - 61. Fillo, 70. Mužík, 87. Jahn. Rozhodčí: Tryzna - Matějka, Jiříček. ŽK: 3:4 (32. a 79. Marhoul, 28. Skořepa - 59. Mužík, 79. Fedak, 90. Došlý, 90+1. Dvořák). ČK: 1:0 (79. Marhoul). Diváci: 122. Hřiště: SK Čechie Uhříněves. Bohemians Praha 1905 B: Valeš - Kadlec, Petrouš (84. Pluhař), Farkaš, Lehovec, Pomahač (55. Pchelovodov), Bělaška (55. Nekvasil), Těšínský (69. Koutský), Damašek, Skořepa (69. Doležal), Marhoul. Trenér: Dalibor Slezák. TJ Jiskra Domažlice: Cherepko - Mužík, Rychnovský (55. Zajíček), Fillo, Dvořák, Jedlička (84. Došlý), Svoboda, Vávra, Procházka (35. Jahn), Fedak, Vais. Trenér: Pavel Horváth.