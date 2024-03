/FOTOGALERIE/ Domácí jarní premiéra fotbalistům Loko Vltavín nevyšla podle představ. Do Holešovic přijel třetí tým tabulky, domažlická Jiskra, který vyhrál 2:1 gólem v poslední minutě.

FORTUNA ČFL, skupina A, 17. kolo: FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:2 (0:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Jiskra v hlavním městě ale vyhrála zcela po zásluze. Drtivou většinu zápasu byla lepším týmem, ale doplácela na velké množství zahozených šancí. Paradoxně ve 22. minutě se ujala vedení po nejmenší z nich. Důrazný Petr Došlý využil laciné chyby domácího gólmana Heerkense a Domažlice vedly. Druhou branku mohl přidat Robert Aubrecht, ale jeho bomba levačkou rozezvonila pouze břevno. A jelikož modří nevyužili ani další slibné příležitosti, které měli, přišel trest.

Čtvrt hodiny před koncem udělal jako poslední hráč velikánskou chybu (i s přispěním nerovného terénu) Václav Svoboda, čehož využil Serkan Sefin a první velkou šanci týmu přetavil ve vyrovnání. Jiskra se ovšem s bodem nechtěla smířit a všechny síly následně vrhla do útoku. A vyplatilo se.

ČFL, skupina A, 17. kolo: FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Po sérii centrů do velkého pokutového území si po jednom z nich našel balon střídající útočník Jan Zajíček, který pár vteřin před vypršení devadesáté minuty poslal svůj tým do vedení. Závěrečné minuty už nic nepřinesly, a tak si Jiskra před zraky svého sportovního ředitele Davida Limberského, jenž atraktivní duel sledoval přímo z tribuny, připsala cenné vítězství 2:1.

„Myslím si, že jsme dneska zaslouženě zvítězili. Vytvořili jsme si hodně šancí, obzvlášť v prvním poločase. Jenomže z nich jsme dali pouze jednu branku, a jak to tak ve fotbale někdy bývá, z ničeho jsme pak dostali gól. Jsem ale rád, že jsme záhy ukázali sílu a potvrdilo se, že máme silnou lavičku, protože všichni hráči, kteří do hry přišli, přispěli k tomu, že jsme vyhráli," těšilo pár minut po skončení duelu trenéra domažlických fotbalistů Pavla Horvátha. Ten přiznal, že po vyrovnání soupeře věřil, že jeho tým dokáže vstřelit vítězný gól.

Pavel Horváth v zápase na Vltavíně.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bylo to samozřejmě nepříjemné, zvlášť, když jsme byli lepší a soupeř nic neměl. Ale do konce zápasu ještě zbývalo hodně času a já věřil, že máme sílu na to dát vítěznou branku," dodal osmačtyřicetiletý lodivod. Jeho mužstvo se díky tříbodovému úspěchu dostalo na průběžné druhé místo tabulky o dva body před Hostouň, která má však nedělní utkání na Admiře k dobru. Příště Jiskru čeká s Povltavská FA, které by Chodové rádi oplatili podzimní porážku 1:2.

