"Domácí nás chtěli přehrávat rychlou hrou, ale na to jsme byli připravení. Chtěli jsme dávat míče za obranu a hned v úvodu se nám to podařilo, když se prosadil Veselý. Druhá půlka první půle se hrála v režii domácích, povedl se nám ale i vstup do druhého poločasu, dali jsme z penalty na 2:0," pokračoval Freisler.

Jeho svěřenci se dočkali i třetího gólu, ale ten nebyl nakonec pro ofsajd uznán. "Bylo by po utkání, ale v ten okamžik se domácí vzchopili, za chvíli snížili a byl to boj až do konce, kdo s koho, naštěstí se to povedlo nám," dodal.

Zklamala kobyliská Admira. Po výhře na hřišti Slavie B v úvodním jarním kole hostila doma poslední SK Rakovník a čekala se jasná záležitost. Že to ale bude "den blbec" ukázal už úvod, kdy Zahálka neproměnil penaltu. Domácí byli hodně zaskočení, což se ještě prohloubilo v 57. minutě, kdy vstřelil rozhodující gól rakovnický Sogbo. V závěru Pražané tlačili, ale i když hráli poslední minuty přesilovku, ke kýženému vyrovnání už to nevedlo.

Těsnou prohru 0:1 musel překousnout také Motorlet, který tímto výsledkem padl v Karlových Varech.

ČFL: Skupina B

Oba pražští zástupci v této soutěži, béčka Bohemky a Dukly, jeli o víkendu na hřiště soupeřů. Dukle se dařilo, na hřišti rezervy Pardubic vyhráli jasně 3:0, když se dvakrát prosadil Varačka a jednou Hodek. Rezervní tým Bohemians se vrátil s prázdnou z Velvar, kde padl 0:1 gólem Vopata ze závěru druhé půle.

Divize: Skupina B

Jako uragán vlétl do jarní části Meteor. Ze dvou zápasů mají svěřenci Jana Fíčka plný bodový zisk a skóre 11:2! Po výhře 7:1 nad Ostrovem odjel z Meteoru s prázdnou také Chomutov, který dostal 4:1.

Po domácím výprasku 1:5 s Českou Lípou se oklepala Aritma, přivezla tři body z Dobříše za výhru 2:0."Jsou to pro nás tři důležité body. Podali jsme bojovný výkon založený na týmovém pojetí. V utkání rozhodovaly maličkosti a fyzično, které postupem času vyznívalo pro nás," řekl pro klubový web kouč Aritmy Ladislav Prošek.