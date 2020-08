S několika odchody zkušených hráčů se musel smířit trenér fotbalistů Loko Vltavín Martin Frýdek. Legenda Sparty ovšem před startem nové sezony neskrývá optimismus.

„Skončili zkušení obránci Uvíra a Hovorka, na podzim nebude k dispozici ani Valíček. Během léta jsme pracovali na obměně kádru. Přivítali jsme několik nových mladých hráčů a věřím, že se budou chtít ukázat,“ přeje si Frýdek.

V době ukončení minulé sezony patřilo holešovickému týmu osmé místo, s šestibodovým odstupem na třetí Písek. „Letos bychom hráli rádi nahoře,“ vzkazuje soupeřůmi fanouškům trenér.

Fotbalisté Vltavínu mají přípravu v posledních letech tradičně spojenou se zápasem, kterého se spousta fotbalistů nikdy za kariéru nedočká, proti Spartě. Vzhledem ke krátké vzdálenosti mezi oběma kluby spolu hrají pravidelně. Před dvěma roky dokonce Vltavín na vlastním hřišti Spartu porazil 3:1.

„My vyhráváme doma a na Strahově se nám nedaří. Každopádně to bude pro všechny kluky svátek. Jasně, my hrajeme se Spartou vcelku pravidelně, ale řadě hráčů se to nepovede třeba za celou kariéru. Myslím, že si to zase všichni půjdou užít,“ říká předseda klubu Josef Neuberg. „Za takovou přípravu jsme rádi, máme v ní v létě kvalitní soupeře,“ má radost Frýdek.

Bude mít důvody k radosti i během sezony?